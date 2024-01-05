أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة شهر يناير 2024 |كشوفات وزارة العمل والشؤون الإجتماعية كل المحافظات

كشفت وزارة العمل العراقية عن أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة شهر يناير 2024، التي يترقبها عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة، كونها مصدر الدخل الوحيد لهم،حيث أكدت وزارة العمل على أن هذه الكشوفات هي الدفعة الأولى للمستفيدين من برنامج الرعاية الإجتماعية خلال عام 2024 ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الكشوفات الأخرى مع بداية الشهر المقبل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة شهر يناير 2024…..

أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة شهر يناير 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة شهر يناير 2024، والتي أعلنت وزارة العمل على رفعها على الموقع الرسمي لها على الإنترنت تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وخاصة كبار السن والسيدات، وأكد وزير العمل العراقي خلال حوار له على قناة العراق الفضائية أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على الرعاية الإجتماعية وبعد فرز الطلبات المقدمة تم اختيار الأشخاص الأكثر احتياجاً والذين انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:

شروط الحصول على الرعاية الإجتماعية 2024

أن يكون المواطن من أصل عراقي .

وأن يكون مقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون المتقدم أقل من 18 عام ولا يزيد عمره عن 60 عام.

كما يجب ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات .

ألا يقل سن المتقدمات عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام “للنساء”.

رابط وزارة العمل العراقية

ويمكنكم الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية من خلال اتباع الخطوات الآتية: