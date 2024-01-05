NOW لينك نتائج مباراة التعليم بالتعاقد النهائية 2024 المغرب موقع وزارة التربية الوطنية

لم يتبق سوى ساعات قليلة على إعلان نتائج مباراة التعليم لجميع الجهات واللوائح النهائية لجميع المقبولين في المرحلة الشفوية، بما تتضمن كافة المتقدمين للتعليم بالتعاقد، إضافة إلى نتائج توظيف أساتذة الأكاديميات وكافة الملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، على أن يتم الإعلان عن جميع اللوائح النهائية لكافة المرشحين المقبولين من أجل القيام بإجتياز المرحلة الشفوية، وفي السطور التالية نوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة، من أجل أن يتعرف عليها الجميع.

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد النهائية 2024

وفي سياق متصل أكدت وزارة التربية الوطنية، أن إعلان نتائج مباراة التعليم بالتعاقد لعام 2024، حتى أنها تشمل جميع النتائج الخاصة بالمرشحين المقبولين لتوظيف الأساتذة، والعمل على قبول المنتظرين في القائمة، بحيث يتمكن كافة المرشحون الناجحون من تقديم ملفاتهم بمختلف المراكز المعنية في الجمهورية المغربية.

لينك نتائج مباراة التعليم بالتعاقد النهائية

هناك مجموعة من الخطوات الهامة من أجل القيام بإستخراج نتائج مباراة التعليم بالتعاقد النهائية، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-