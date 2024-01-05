“حلال عليك” 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024 سجل على موقع وزارة القوى العاملة

1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024، يتساءل عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة والخاص بالتسجيل في منحة العمالة المنتظمة ، التي أصبحت من أشهر المساعدات المادية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، لمساعدة عدد كبير من المواطنين الذي تأثر دخلهم بالحظر التي فرضته الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث أعلنت وزارة القوى العاملة عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنباً للتكدس في المكاتب والهيئات الحكومية، حيث يمر عدد كبير من المواطنين بضائقة مالية بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر وعدد من الدول العربية.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أن المواطن يمكنه التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة بكل سهولة ، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية :

اذهب إلى موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت .

ثم اضغط على “منحة العمالة الغير منتظمة”.

وادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

مثل الاسم الرباعي والعنوان والرقم القومي ورقم الموبايل.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على كلمة “تسجيل”.

وبهذا تكون قد انتهيت من التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة التي تقدمها وزارة القوى العاملة، وعليك الإنتظار حتى يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل تحتوى على موعد ومكان صرف المنحة، وتناشد وزارة القوى العاملة عدم التعامل مع أي أشخاص أو أرقام مجهولة المصدر، تجنباً للسرقة والنصب.