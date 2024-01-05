نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024 المغرب.. موعد ورابط الحصول على النتيجة جميع المحافظات

زادت محركات البحث بشكل كبير عن نتائج مباراة التعليم في مختلف أكاديميات الجهوية، حيث إن النتائج تتم لجميع من اجتازوا الإختبار الكتابي، حتى أن كافة المتقدمين قاموا بتأدية الأختبار الشفوي مع نهاية شهر ديسمبر الماضي 2023، حتى أن عمليات البحث زادت مع انتهاء أخر يوم للإمتحانات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة من أجل أن يتمكن الجميع من التعرف عليها في كافة الجهات التعليمية.

نتائج مباراة التعليم بالمغرب

وأطلقت وزارة التربية والوطنية المغربية بوابة التوظيف من أجل دخول جميع الراغبين في التقاعد من الاستعلام عن النتائج، ومعرفة ما إذا تم قبولهم أم لا، حتى أن هذه المسابقة شملت التعليم الابتدائي والثانوي، كذلك مختصي الاقتصاد والإدارة، إضافة إلى المختصين التربويين والاجتماعيين الذين أدوا الإمتحانات يوم 24 من شهر نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2023، ليتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة، لكي يتعر عليها الجميع.

كيفية الإستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد، وفقًا لما يلي:-