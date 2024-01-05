رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024 للثانوية العامة، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن الرابط الالكتروني الخاص بالإستعلام عن كود الطالب والذي يعد من أهم الأمور التي يجب على الطالب الحصول عليها قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024 للثانوية العامة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024 للثانوية العامة

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي والذي لا يسطيع الطالب دخول الامتحانات إلا بدونه، وتسى وزارة التربية والتعليم على توفير هذه الخدمة للطلاب تيسيراً لهم وتجنب الذهاب إلى المدارس وتوفير الوقت والمجهود واستغلاله في مذاكرة الدروس والمناهج المقررة على الطلاب خاصة مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول ، والتي من المقرر أن تبدأ في 15 يناير الجاري في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024

زيارة الموقع الرسمي للحساب المدرسي الالكتروني الموحد على الإنترنت.

ثم حدد حساب الطالب .

بعد ذلك اضغط على Student Code Services.

ثم اكتب الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم.

ثم انقر على “استعلام”.

سوف يظهر أمامك كود الطالب .

يجب الإحتفاظ بالكود لتقديمه في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

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