العمل العراقية تُعلن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين 500 ألف دينار وتعديل موعد الشهر الجاري

يعد موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق من اكثر المواضيع تداولا بين المواطنين حيث ينتظر المواطنين موعد صرف الرواتب الخاصة بهذا الشهر بفارغ الصبر وذك من اجل القدرة علي مواجهة غلاء المعيشة، من المتعارف علية بانة يتم صرف رواتب المتقاعدين في بداية شهر يناير ولكن صادف هذا اليوم عطلة رسمية بجميع البنوك في الدولة واليوم التالي صادف يوم الجرد السنوي،حيث كشفت الحكومة العراقية بانة عقب الانتهاء من هذه العطلات سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين بالدولة علي الفور من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل من موعد صرف رواتب المتقاعدين في السطور التالية تابعونا.

زيادة في رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت الحكومة العراقية بقرار الموافقة متمثلة في وزارة في العراق عن وجود زيادة علي رواتب المتقاعدين بالدولة تبلغ قيمتها 500 ألف دينار عراقي، على أن تم صرفها في الشهور الماضية وتمت كذلك مع بداية من يناير 2024 فمن المؤكد بانة كان يتم صرف الرواتب من تاريخ1 من يناير إلا أنه صدف عطلة رسمية بمناسبة راس السنه الميلادية وكانت أجازة بجميع بنوك الدول، حيث أكدت الدولة بانة عقب الانتهاء من العطلات الرسمية سوف يتم صرف الرواتب علي الفور من بداية 3 يناير 2024 لأنة صادف أيضا تاريخ 2 من يناير الجرد السنوي، من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين ابقوا معانا.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

من ثم يجب الضغط علي الخانة الخاصة بخدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

يشترط دخول رقم التعريف الوطني بكل متقاعد بالدولة.

كما يجب دخول رقم الاشتراك الوظيفي بالمتقاعد.

أخيرا: اضغط علي خانة الاستعلام، علي الفور سوف يتم إظهار كافة البيانات المتعلقة راتب التقاعد الذي تريد البحث عنه.

تعرف علي شروط الحصول علي رواتب المتقاعدين بالعراق