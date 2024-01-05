تحميل pdf كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة ٢٠٢٤ العراق

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق عن الوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة العراقية الفئات المحتاجة لتساعده في تلبية احتياجاتهم المعيشية في ظل غلاء الأسعار ومع إقامة هذه الوجبة، كان من المتوقع أن تعلن الوزارة عن أسماء المقبولين الذين تخطى عددهم الـ 200 ألف متقدم في الوجبة الأخيرة في أواخر ديسمبر الماضي ولكن، للأسف، تأخرت الوزارة في الإعلان عن هذه الأسماء هذا التأخير أثار قلق واستياء العديد من المواطنين الذين ينتظرون هذه الرعاية الاجتماعية لتخفيف العبء المالي عنهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

كشف اسماء المستحقين بالوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

للحصول على قائمة بأسماء المستحقين للوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية في العراق، يتوجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة.

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهو رابط رسمي تابع للحكومة العراقية

قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابك الشخصي في حال كان لديك حساب سابق.

إلا أنه إذا لم يكن لديك حساب، فيجب عليك إنشاء حساب جديد.

بمجرد تسجيل الدخول، ابحث عن رابط أو أيقونة تحميل كشوفات المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

قم بالنقر عليها وانتظر حتى يكتمل التحميل. بعد ذلك، يمكنك استخدام خاصية البحث في الكشوفات باستخدام الاسم الرباعي للشخص المستحق. بعد إدخال الاسم الرباعي، ستظهر النتائج المتعلقة بالشخص المحدد وتتمكن من التحقق مما إذا كان من ضمن المستحقين للرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة أم لا.

بهذه الطريقة، يمكنك الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة بخصوص أسماء المستحقين وتأكيد ما إذا كان اسمك ضمن القائمة أم لا. لا تنسى التحقق بانتظام من الموقع الرسمي للوزارة للحصول على التحديثات الأخيرة وأي معلومات جديدة بخصوص الرعاية الاجتماعية والوجبات القادمة.