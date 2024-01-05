“هتشوف الماتش ببلاش”موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية والقنوات المجانية الناقلة للمباراة

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا، يترقب عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة المباراة القوية التي تجمع بين المنتخب المصري ونظيره التنزاني ضمن استعدادات المنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي من المقرر أن تقام في دولة كوت ديفوار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا والقنوات المجانية الناقلة للمباراة.

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا

حيث يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم عن موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا، والتي من المقرر أن تقام مساء يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 07:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وتنزانيا

وكانت شبكة قنوات أون تايم سبورت أعلنت عن عرض مباراة مصر وتنزانيا والتي أكدت على عرض المباراة حصرياً على قناة أون تايم سبورت 1 والمتاحة مجاناً على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي :

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مجاني.

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري أمام تنزانيا