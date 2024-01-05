“هتشوف الماتش ببلاش”موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية والقنوات المجانية الناقلة للمباراة
موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا
موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا، يترقب عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة المباراة القوية التي تجمع بين المنتخب المصري ونظيره التنزاني ضمن استعدادات المنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي من المقرر أن تقام في دولة كوت ديفوار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا والقنوات المجانية الناقلة للمباراة.
موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا
حيث يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم عن موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا، والتي من المقرر أن تقام مساء يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 07:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وتنزانيا
وكانت شبكة قنوات أون تايم سبورت أعلنت عن عرض مباراة مصر وتنزانيا والتي أكدت على عرض المباراة حصرياً على قناة أون تايم سبورت 1 والمتاحة مجاناً على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي :
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 10853.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- التشفير: مجاني.
التشكيل المتوقع للمنتخب المصري أمام تنزانيا
- حراسة المرمى: محمد الشناوى – أحمد الشناوى – محمد أبو جبل – محمد صبحى.
- خط الدفاع : أحمد حجازى – محمد عبد المنعم – على جبر – ياسر إبراهيم – أحمد سامى – محمد هانى – عمر كمال عبد الواحد – أحمد فتوح – محمد حمدى.
- خط الوسط : حمدى فتحى – إمام عاشور – محمد الننى – مروان عطية – أحمد السيد زيزو – محمود حمادة- مهند لاشين.
- خط الهجوم : محمد صلاح – مصطفى فتحى – محمود تريزيجيه- عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا – أحمد حسن كوكا .