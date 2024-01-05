تحميل PDF أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 منصة مظلتي SPA.GOV.IQ

شهدت عمليات البحث تزايدًا في البحث عن أسماء الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة الأخيرة، ويمكن الآن الاستعلام عن هذه الأسماء بسهولة من خلال عدة خطوات بسيطة على منصة مظلتي الرقمية، التي أصدرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف مساعدة جميع الفئات التي تحتاج إلى دعم، ويمكن لأي شخص الآن الحصول على اسمه بكل يسر من خلال اتباع الخطوات التالية، مما يساعد في تسهيل العملية للمستفيدين وتوفير الدعم الاجتماعي الضروري.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

في إطار تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الاجتماعية، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتوفير إمكانية معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية من خلال سلسلة من الخطوات البسيطة على الموقع الرسمي لمنصة ( مظلتي )، هذه الخدمة متاحة لكافة المشتركين في المنصة، حيث تتيح لكل الفئات المحتاجة في العراق الاستعلام عن الأسماء بسهولة.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي ؟

يمكن للمواطنين البحث عن الأسماء المطلوبة من خلال اتباع الخطوات المحددة على المنصة، وإليكم أهم الخطوات التي يجب إتباعها.

تسجيل الدخول علي منصة مظلتي.

اختيار أيقونة ( الرعاية الاجتماعية ).

قم بتحديد المحافظة التابع لها.

كتابة جميع البيانات بطريقة صحيح.

الضغط على مربع ( تحميل ).

سيتم تحميل جميع الكشوفات بصيغة PDF.

القيام بفتح الملف أو البحث عن أسماء المشمولين بكتابة الاسم.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تُقدمه حكومة العراق عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يهدف إلى ضمان حصول الفئات الضعيفة والفقيرة والأسر المستحقة على فرص متساوية في مجال الحماية الاجتماعية، يأتي هذا البرنامج على شكل دعم مالي وصحي، بهدف تحسين جودة حياة هذه الفئات وتوفير الدعم الضروري لهم.