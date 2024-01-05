أستعلم من هنا|.. رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن دفعة 74 وكيفية تقديم الإعتراض إلكترونيا؟

في هذه اللحظة، يتم البحث بشكل كبير عن استعلام أهلية حساب المواطن لدفعة 74 لشهر يناير، خاصةً مع إعلان موعد صرف الدفعة الجديدة عبر منصة تويتر، يُذكر أن برنامج حساب المواطن يعتبر أحد الأدوات التي تهدف إلى دعم الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، حيث يقدم راتبًا شهريًا يتراوح بين 500 و750 ريال سعودي، يتضمن التقرير رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن لدفعة 74 في يناير، إلى جانب موعد صرف الدعم، وخطوات تقديم الاعتراض في حالة عدم أهلية المتقدم.

رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن دفعة 74

للاطلاع على حساب المواطن، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح متصفح الإنترنت وزر موقع حساب المواطن.

2. قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

3. بعد تسجيل الدخول، انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

4. ستظهر نافذة جديدة تُطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق المرئي.

5. بعد إدخال البيانات بشكل صحيح، انقر على أيقونة “الدخول”.

6. بعد تسجيل الدخول بنجاح، يمكنك اختيار الخدمات المرغوبة وتحديث البيانات الضرورية.

7. انقر على أيقونة “الاستعلام” للاطلاع على حساب المواطن.

موعد صرف دفعة يناير 2024 من حساب المواطن

ستُصرف دفعة يناير 2024 يوم الأربعاء، الموافق 10 يناير 2024، وفقًا للإعلان الصادر، يُشير التقويم الهجري إلى أنها ستكون في الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1445، ويُمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل الدفعة الجديدة وتحديث بياناتهم عبر الموقع الرسمي للبرنامج.

شروط أهلية حساب المواطن

يتوجب تقديم جميع الوثائق المطلوبة وضمان تطابق البيانات المُسجلة مع المعلومات المتاحة لدى الجهات المختصة للتمتع بدعم البرنامج، ويجب على المستفيد أن يكون مواطناً سعودياً ويحمل إقامة دائمة في المملكة، وألا يكون قد صدر حكم قضائي نهائي بحقه، وأن يكون خارج مراكز الإيواء المنتشرة في المملكة.

خطوات تقديم طلب اعتراض على أهلية حساب المواطن

إذا تم رفض الأهلية للدعم، يُمكن للمواطن تقديم طلب اعتراض عبر الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

2. أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

3. انقر على زر “استعلام عن الأهلية”.

4. في حالة رفض الطلب، اختر “اعتراض على قرار الأهلية”.

5. قدّم المستندات الرسمية المطلوبة لتوضيح وضع المستفيد وتوضيح قابلية تطبيق الشروط على حالته.

6. انقر على الأيقونة المخصصة لتقديم الاعتراض.