بخطوات مفيش أسهل منها ..  رابط الاستعلام عن كود الطالب 2024 للصف الأول والثاني الثانوي بالرقم القومي

بدأت الوزارة التحضيرات لاختبارات الفصل الأول، حيث يقترب ماراثون الامتحانات في جميع المراحل التعليمية والمحافظات، يستعد طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي لأداء الامتحانات في 9 يناير 2024، ومع اقتراب الموعد، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن كود الطالب عبر الوسائل الإلكترونية، وقد أعلنت الوزارة رسميًا عن الخطوات الإلكترونية لاستخراج الكود وسوف نتعرف اليوم على طريقة الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي بالتفصيل واهميه هذا الكود.

أهمية كود الطالب

حصول الطلاب على كود الصفين الأول والثاني الثانوي يحمل أهمية فائقة، فهو يكفل سلامة سير عملية الامتحان ويسهل دخولهم إلى النظام الإلكتروني للامتحانات، يضمن كود الطالب حماية بياناته الشخصية أثناء التسجيل، كما يشكل رقم تعريفي فريد لكل طالب مقيد في الصفين الأول والثاني الثانوي، يتم استخدامه في خدمات إلكترونية متنوعة تُقدمها وزارة التربية والتعليم، بما في ذلك تسجيل استمارات الصفين والثانوية العامة.

كيفية الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كود الطالب في المرحلة الثانوية بطريقتين: