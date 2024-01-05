الحق اشتري واوعي تبيع .. تراجع جديد لسعر الذهب في مصر اليوم

تسجل أسعار الذهب في مصر اليوم انخفاضًا جديدًا بعد منتصف التعاملات، مما أدى إلى تناقص قيمة الأعيرة الذهبية في السوق المحلية، فيما يتعلق بأسعار الذهب العالمية، جرى تداولها في بورصة نيويورك في الوقت الذي يُكتب فيه هذا التقرير، وكانت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 حوالي 65.33 دولار.

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 حوالي 57.17 دولار.

ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى تقريباً 49.00 دولارًا.

أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر

سُجلت اليوم أسعار جنيه الذهب عيار 21 في سوق الصاغة عند 25280 جنيهًا، يُلاحظ أن هذا السعر يُعتبر قيمة الذهب الخام بدون أي تكاليف إضافية للصنعة، أو الضرائب، أو الدمغة، مع وزن يبلغ 8 جرامات لعيار الذهب 21.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

تسجيل اليوم لأسعار الذهب في مصر يظهر ما يلي:

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 حوالي 3611 جنيهًا.

أما أسعار جرام الذهب عيار 21، فقد وصلت إلى نحو 3160 جنيهًا.

بينما بلغت أسعار جرام الذهب عيار 18 حوالي 2708 جنيهات

وسجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2106 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم بالدولار

شهدت الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار الذهب، حيث سُجلت أسعار أوقية الذهب اليوم في البورصة العالمية، وفقًا للوضع عند كتابة هذا التقرير، وبلغت 2031.87 دولار.

أسعار بيع الذهب المستعمل اليوم في مصر

تم تسجيل أسعار جرام الذهب في الأوقات الحالية بالشكل التالي: