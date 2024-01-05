ترفيعات المعلمين في الأردن 2024.. رابط وخطوات الإستعلام عن النتائج

يتداول الكثير من المواطنين عن معرفة خبر ترفيعات المعلمين في المملكة ألأردنية، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم عن خبر الترقيات بانة مؤكدا من قبل وزارة التعليم، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم كيفية خطوات معرفة النتيجة حول الترقيات الخاصة بالمعلمين في دولة الأردن والشروط اللازمة لهذه الترقيات في السطور التالية تابعونا.

نتيجة الترقيات الخاصة بالمعلمين التي صرحت عنها وزارة التربية

في البداية: يرجي الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم في الأردن.

قم بالنقر علي أيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط علي الخانة المخصصة بالترقيعات كما موضح أمامك علي الشاشة.

يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

أخيرا: قم بالضغط علي زر الاستعلام، علي الفور سوف تظهر أمامك النتيجة الخاصة بكل معلم من قبل وزراه التربية والتعليم الأردنية.

الشروط المطلوبة لترقية المعلمين في المملكة الأردنية