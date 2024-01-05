رابط الاستعلام عن نتائج الحادي عشر والعاشر الكويت 2024 بالرقم المدني

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن نتائج الحادي عشر والعاشر الكويت 2024، بعدما أعلنت وزارة التعليم الكويتية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات ، وأشارت الوزارة إلى أن الوزارة انتهت من رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، حيث يشعر الطلاب بحالة من القلق الشديد بعدما أعلنت الوزارة إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة إلا أن وزير التعليم الكويتي، أكد أن نتائج الفصل الدراسي الأول هذا العام تخطت الـ 78%، ومن خلال اتباع الخطوات الآتية سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتائج الحادي عشر والعاشر الكويت 2024….

نتائج الحادي عشر والعاشر الكويت 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم بالكويت أن الوزارة انتهت من رفع نتائج الحادي عشر والعاشر الكويت 2024، على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها بكل سهولة ويسر، وأكد المصدر إلى أنه تم اعتماد النتيجة من قبل وزير التعليم الكويتي لتكون نتائج الحادي عشر والعاشر 2024 متاحة أمام الجميع على المربع الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني 2024 المربع الالكتروني

حيث يمكن للطلاب من شتى أنحاء المحافظات الكويتية الإطلاع على نتائج الطلاب بالرقم المدني الفصل الدراسي الأول وذلك من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم الكويتية، أو من خلال اتباع الخطوات الآتية: