ستكون الوجبة الأخيرة لشهر يناير 2024 للرعاية الاجتماعية في العراق محط اهتمام المواطنين حيث تزايدت الاحتياجات الاجتماعية بشكل ملحوظ في البلاد من المتوقع أن يصدر قريبًا الإعلان عن قائمة المستفيدين من هذه الوجبة مما يتيح للمواطنين الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والاستفادة من الدعم المقدم عبر المنصة الإلكترونية المبتكرة مظلتي تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتسهيل العملية للمواطنين من خلال توفير إرشادات بسيطة على استخدام المنصة الإلكترونية يمكن للمستفيدين اتباع هذه الخطوات للاطلاع على قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتمتع بالدعم الذي يشمل الجوانب المالية والنفسية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يتيح الآن للمواطنين الاطلاع على قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2023/2024 بسهولة عبر منصة مظلتي تشمل هذه القائمة حوالي 70,000 فرد وتستهدف الفئات المستحقة من النساء والرجال الذين يتوافقون مع الشروط المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للاستعلام عن قائمة أسماء المستفيدين، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع “مظلتي” على الإنترنت من خلال الانتقال إلى الرابط الرسمي للمنصة من هنا.

بعد الوصول إلى الموقع قم بالبحث عن خيار الاستعلام عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

انتقل إلى صفحة الاستعلام وقم بتسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية وتفاصيل الاتصال الخاصة بك.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة اضغط على زر البحث أو تأكيد.

سيظهر بعد ذلك قائمة تضم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لشهر يناير 2024 يتيح هذا الإجراء للمواطنين الحصول بسهولة على المعلومات المتعلقة بالدعم الذي يستحقونه ويعكس التزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتسهيل الوصول إلى الخدمات بشكل فعّال ومبسط.

الرعاية الاجتماعية في العراق

تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق أحد البرامج الأساسية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث تسعى الحكومة العراقية باستمرار إلى توفير الرعاية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود التي لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية.

في ختام عام 2023 قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إعلانًا مهمًا حول إصدار أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2023 تم صرف الدعم لأكثر من 46768 أسرة عراقية بهدف مساعدتها في تحسين مستوى معيشتها تم الكشف عن قائمة أسماء المستفيدين من هذه الرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي.