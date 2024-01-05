بعد إعلان انطلاق مباريات كأس أمم أفريقيا في السبت المقبل الذي يوافق 14 يناير 2024 ينطلق البحث الحماسي من قبل عشاق كرة القدم لمعرفة تردد القنوات الناقلة لبطولة امم افريقيا مجاناً 2024 تعتبر كأس أمم أفريقيا واحدة من أبرز البطولات القارية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الروح الرياضية في إفريقيا وتعد النسخة الثالثة والثلاثين من البطولة القادمة المقرر إقامتها في كوت ديفوار، مناسبة مثيرة للمتابعة بدأت التحضيرات والترتيبات لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي يشهد مشاركة الفرق الوطنية الأفريقية البارزة.

تردد القنوات الناقلة لبطولة امم افريقيا مجاناً 2024

عند البحث المتكرر من قبل العديد من المشاهدين عن تردد القنوات الناقلة لبطولة امم افريقيا مجاناً 2024 تم الإعلان أخيرًا أن هناك خطة لنقل البطولة عبر مجموعة متنوعة من القنوات وهي كالتالي:

تردد قناة BeIN Sports المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة BeIN Sports المفتوحة على سهيل سات

التردد: 11547.

الاستقطاب: عامودي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات في المغرب

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ: 6/5.

تردد قناة المغربية الرياضية على عرب سات في المغرب

التردد: 12683.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الجزائرية الرياضية في الجزائر

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب الأفقي.

التردد: 12054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: إتش دي HD.

تعد هذه القنوات من القنوات التي أعلنت عن إذاعة بطولة كأس الأمم الإفريقية التي سوف تقام في الكوت ديفوار.