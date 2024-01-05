يالا استقبلها لأطفالك.. تردد قناة سبونج بوب الجديد 2024 على النايل  سات وعرب سات

تعتبر قناة سبونج بوب، من بين قائمة أفضل قنوات الأطفال المميزة التي يعشقها الكثير من الأطفال، حتى أنها تقوم من وقت إلى أخر بتحديث التردد الخاص بها من أجل سهولة استقبالها، ومشاهدة المحتوى المميز التي تقوم القناة بإذاعته، وفي مقال اليوم نوضح لكم التردد الخاص بالقناة وطريقة استقبالها، لكي يتعرف عليه الجميع.

تردد قناة سبونج بوب على النايل سات

جاء إمكانية استقبال التردد الجديد الخاص بقناة سبونج بوب على القمر الصناعي، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة سبونج بوب هو النايل سات.

بينما استقطاب القناة يكون عمودي.

معدل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون 6/5.

تردد قناة سبونج بوب على العرب سات

ولكي يتم القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة سبونج بوب على العرب سات، عليك اتباع التالي:-

تردد القناة يكون 12437.

القمر الصناعي للقناة هو العرب سات.

بينما استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو 6/5.

خطوات استقبال قناة سبونج بوب

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة سبونج بوب، وفقًا للنحو التالي:-