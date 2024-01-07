رابط وخطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وأهم شروط الحصول على الدعم من البرنامج.. منصة مظلتي

يرغب العديد من المواطنين في العراق في معرفة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، نظرا لغلاء الأسعار الشديد وصعوبة المعيشة على الكثير من المواطنين داخل العراق، فقد حرصت الحكومة السعوديه على تقديم برنامج الرعاية الاجتماعية، والذي يعد من أهم البرامج التي يتم تقديمها للأشخاص المحتاجين والفقراء من حيث الدعم المادي الذي يتوفر إليهم حيث يتساءل الكثير من الاشخاص عن إمكانيه الاستعلام عن أسماء الاشخاص المستحقين للحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية، لشهر يناير الجاري لعام 2024 ولذلك سوف نوضح لكم كافه التفاصيل وخطوات الاستعلام من خلال الرابط الرسمي كما سوف نوضح لكم الشروط المطلوبة للحصول على ذلك الدعم.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أكدت الحكومة العراقية أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين والمستحقين، لدعم برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال الرابط الرسمي، لمنصة مظلتي حيث يتم تنزيل كافه البيانات التي تخص ذلك الدعم والمستحقين عليه ولكم خطوات الاستعلام من خلال هذا الرابط في النقاط التالية.

الخطوة الأولي قم بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي وذلك للتقديم والاستعلام على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية، وأسماء الاشخاص المستحقين من البرنامج.

وذلك للتقديم والاستعلام على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية، وأسماء الاشخاص المستحقين من البرنامج. بعد الدخول على الصفحة الرئيسية للمنصة وذلك من خلال حسابك الشخصي بإدخال الاسم والرقم المرور.

قم بالضغط على بوابه برنامج الرعاية الاجتماعية ثم بعد ذلك قم بإدخال كافه البيانات عن اسم الشخص الذي ترغب في الاستعلام عن استحقاقه للحصول على الدعم.

وبعد الانتهاء من إدخال كافه البيانات قم بالضغط على أيقونة الاستعلام ليظهر لك إذا كان هذا الشخص قد تم قبوله في دعم برنامج الرعاية الاجتماعية والوجبه الأخيرة أم لا.

شروط الحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية

أوضحت الحكومة العراقية أنه هناك مجموعه من الشروط الأساسية التي يلزم أن تتوفر في الاشخاص المستحقين للحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة لشهر يناير، ولذلك سوف نشير إليكم إلى هذه الشروط موضحه في النقاط التالية.