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الرابط الرسمي والشروط المطلوبة.. موعد اطلاق منحة 450 ألف دينار عراقي من وزارة العمل العراقية “molsa.gov.iq”
يتساءل الكثير من الاشخاص عن موعد اطلاق منحة 450 ألف دينار عراقي، حيث تقدم الحكومة العراقية هذه المنحة للأشخاص للمساعدة على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ولذلك يتم تقديم هذه المنحة مع توفر مجموعة من الشروط المطلوبة، حيث يلزم توفر هذه الشروط، ولذلك سوف نوضح لكم كافة الشروط المطلوبة مع توضيح موعد تطبيق هذه المنحة وفقا لتصريحات الحكومة العراقية.
موعد اطلاق منحة 450 ألف دينار عراقي
أوضحت الحكومة العراقية كافة التفاصيل عن موعد تطبيق منحة 450 ألف دينار عراقي، ولذلك سوف نشير إليكم إلى كل هذه التصريحات في النقاط التالية.
- لقد وضحت الحكومة العراقية أنه سوف يتم تطبيق منحه 450 ألف دينار عراقي، قريبا خلال الأيام القادمة.
- كما أشارت الحكومة أيضا إلى أنه تقوم الحكومة حاليا بدراسة، كافه التفاصيل حول الفئات المستحقة لهذه المنحة.
- وقد وضحت أنه يمكن الاستعلام عن كافة التفاصيل من خلال الموقع الرسمي للحكومة العراقية، وعدم إتباع أي مواقع مضللة.
الشروط المطلوبة للحصول منحة 450 ألف دينار عراقي
هناك مجموعة من الشروط المطلوبة التي يلزم أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للحصول على هذه المنحة، ولذلك سوف نشير إليكم إلى أهم الشروط المطلوبة، وفقا لما صرحت عنه الحكومة العراقية:
- لقد أكدت الحكومة العراقية أنه يجب أن يكون الأشخاص المتقدمين للحصول على هذه المنحة يحملون الجنسية العراقية.
- كما أشارت أيضا إلى أنه يجب أن يكون الشخص من أصحاب الاجور المنخفضة، وليس لديه الدخل الكافي للأنفاق على أسرته أو أطفاله.
- ومن أهم الشروط عدم وجود أي مصدر ثروه أو عقارات باسم الشخص المتقدم أو باسم إحدى أفراد أسرته.
- كما يلزم تقديم كافة الأوراق الرسمية للتأكد من توفر الشروط في الشخص المتقدم.
- كما يشترط أيضا وجود حساب بنكي باسم الشخص المتقدم ليتلقى المنحة من خلاله.