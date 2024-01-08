إدفع قبل سحب الخط.. رابط وخطوات استعلام فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وي WE وطريقة تسديد الفواتير 2024

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية استعلام فاتورة التليفون الأرضي حيث أكدت الحكومة المصرية أنه يتم اضافة غرامات على تأخير دفع فواتير التليفون الأرضي، ولذلك نشير إليكم إلى أنه يمكن الاستعلام عن هذه الفاتورة من خلال الموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية، وذلك عن طريق اتباع مجموعة سهلة وبسيطة من الخطوات من داخل منزلك، كما يمكنك أيضا تسديد كافة فواتير التليفون الأرضي عبر موقع شركه الاتصالات أيضا وسوف نشير إليكم في هذا المقال إلى كافه التفاصيل المطلوبة حول تلك الخطوات.

خطوات استعلام فاتورة التليفون الأرضي وي we

يمكنك من خلال أتباع مجموعه بسيطة من الخطوات يمكنك استعلام فاتورة التليفون الأرضي عن فاتورة تليفونك الارضي عبر موقع شركه الاتصالات المصرية، ولذلك سوف نشير إليكم إلى هذه الخطوات في النقاط التالية:

الخطوة الأولى قم بالدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات ثم التسجيل عن طريق حسابك الشخصي بإدخال الاسم ورقم المرور.

ثم التسجيل عن طريق حسابك الشخصي بإدخال الاسم ورقم المرور. وبعد الدخول على موقع الشركة قم بالضغط على بوابه الاستعلام عن فواتير التليفون الارضي.

قم بإدخال كافه البيانات الخاصة بتلفونك الارضي والتي أهمها هو الرقم الخاص بك.

بعد إتمام إدخال كافه البيانات المطلوبة قم بالضغط على أيقونة الاستعلام، حيث يظهر لك كافة الفواتير المسجلة على التليفون الارضي الخاص بك.

طريقة تسديد فواتير التليفون الأرضي إلكترونيا

يمكنك أن تقوم بتسديد فواتير التليفون الارضي الخاص بك الكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر شركة الاتصالات المصرية، وذلك عبر موقع الشركة الرسمي وسوف نشير إليكم إلى خطوات التسديد في النقاط التالية.