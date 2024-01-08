الرابط الرسمي.. شروط منحة طلاب المدارس في العراق 2024 وطريقة التقديم على المنحة بالخطوات من “وزارة العمل” بأثر رجعي

يرغب العديد من الطلاب والطالبات معرفة شروط منحة طلاب المدارس في العراق 2024، حيث أعلنت مؤخراً الحكومة العراقية عن توفر منحة من أجل الطلاب والطالبات داخل المدارس بالعراق، والتي يتم من خلالها مساعده الطلاب والطالبات على دفع مصاريف الدراسة، نظرا للظروف المادية لأولياء الامور الصعبة وغلاء الاسعار، ولكن قد وضعت وزاره التربية والتعليم العراقية بعض الشروط، لكي يستحق الطلاب الحصول على هذه المنحة التي قد تصل إلى قدر 200 ألف دينار عراقي، ولذلك سوف نشير إليكم في هذا المقال إلى كافه الشروط المطلوبة للحصول على هذه المنحة وخطوات التقديم عليها أيضا.

شروط منحة طلاب المدارس في العراق 2024

لقد أشارت وزاره التربية والتعليم العراقية، أن هناك مجموعه من الشروط التي يلزم أن تتوافر في الطلاب للحصول على منحه المساعدة الدراسية، وسوف نشير إليكم إلى هذه الشروط المطلوبة في النقاط التالية.

الشرط الاول والأساسي هو أن يكون الطالب أو الطالبة المتقدم للحصول على هذه المنحة يحمل الجنسية العراقية حيث يعد هذا الشرط ضروري للقبول.

أن يكون هذا الطالب مسجل في احدى المدارس الحكومية العراقية وليس بالمدارس الخاصة.

أن يكون الطالب بالفعل ليس لديه القدرة المادية على دفع مصاريف الدراسة.

كما أنه يلزم أن تكون تلك المرة الاولى للحصول على تلك المنحة والا يكون قد حصل عليها من قبل.

الاستعلام عن منحة الطالب بالعراق

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن الحصول على منحة طلاب المدارس في العراق بكل سهولة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

قم بالذهاب مباشرة إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بإضافة الرمز المرئي امامك.

قم بالضغط على SUBMIT.

ثم قم باختيار أيقونة المنح.

قم باختيار منحة طلاب المدارس.

قم بادخال رقم قيد الطالب المخصص له.

قم بالضغط على كلمة بحث وسوف يظهر لك نتيجة التسجيل.

طريقة التقديم على منحة الطلاب بالعراق

لقد وضحت وزاره التربية والتعليم العراقية أنه يمكن التقديم على منحة الطلاب بالعراق، من خلال إتباع مجموعه بسيطة من الخطوات، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ولذلك سوف نشير إليكم هذه الخطوات موضحه في النقاط التالية: