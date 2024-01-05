لينك نتائج مباراة التعليم بالتعاقد النهائية 2024 المغرب.. خطوات الاستعلام عن النتيجة جميع الجهات

تعد نتائج مباراة التعليم بالتعاقد النهائية 2024 المغرب هي من أهم المواضيع التي تُشغل بال ملايين المواطنين في مختلف جهات دولة المغرب، فضلاً عن هذه المباراة تهدف إلى إتاحة فرص عمل ملائمة لجميع الأشخاص الراغبين في الالتحاق بقطاع التعليم، إضافة إلى أن دورها الكبير في تطوير القطاع التعليمي بالمملكة المغربية، وتبدأ فترة التسجيل بمختلف مراكز الجهوية لمهن التربية بداية من يوم 4 من شهر يناير 2024، على أن يكون التدريب لجميع المسجلين يوم 8 من شهر يناير 2024.

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد النهائية 2024 المغرب

من المتوقع أن يتم إعلان نتائج مباراة التعليم بالتعاقد في مختلف جهات المغرب في الساعات القليلة المقبلة، من أجل أن يتمكن جميع المتقدمين من الإستعلام عن نتائجهم، حتى أنه تم الإعلان كذلك عن قوائم الناجحين في الإختبارات الشفوية وكذلك لوائح الناجين في مباراة التعليم، ليتم العمل على إعلان النتيجة عبر موقع وزارة التربية الوطنية خلال الساعات المقبلة.

لينك نتائج مباراة التعليم بالتعاقد النهائية 2024 المغرب

عقب إعلان نتائج مباراة التعليم في جهات المغرب يُرجى اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة:-