“استعلم الآن” .. النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023-2024 في المغرب لكافة الجهات tawdif.men.gov.ma

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضية بالمغرب عن النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023-2024، حيث ينتظر الكثير من المواطنين المتقدمين عليها موعد ظهورها، حيث سيتم الإعلان عنها من خلال البوابة الرسمية والخاصة بالترشيح وهي tawdif.men.gov.ma، وفيما هو آت نوضح لكم خطوات الاستعلام عنها والموعد المترقب لظهورها فضلاً تابعونا لنوافيكم بالتفاصيل.

النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023-2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم بالمغرب عن رابط الاستعلام عن نتائج مبارة التعليم بالتقاعد، والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، بحيث يمكن المتقدمين عليها الاستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الرابط الرسمي الخاص بوزارة التهذيب الوطنية.

ومن ثم قم بالنقر على خانة نتائج مباراة التعليم النهائية، من الخيارات المتاحة أمامك.

وبعدها قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم.

وبعدها قم بالنقر على مربع الاستعلام.

انتظر حتى تظهر جميع البيانات بصيغة ملف pdf.

شروط التقديم على مبارة التعليم بالتقاعد

بدأ تسجيل الناجحين في اللائحة الرسمية لمبارة التعليم بالمغرب منذ يوم أمس السبت الموافق 4 من شهر يناير لعام 2024 ميلادية، حيث يستمر التقديم حتى تاريخ 6 من شهر يناير لعام 2024 ميلادية، ويتم ذلك وفق عدد من الشروط البسيطة كالتالي:

أن يكون المتقدم مغربي الجنسية والمنشأ.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً.

يشترط أن يكون المتقدم ذو سمعة طيبة وسلوك سوي.

ألا يكون على المتقدم أي قضايا بالصحيفة الجنائية الخاصة به.

أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الدراسي المطلوب.

يجب ألا يمتلك المتقدم وظيفة عند التقديم.

نتائج مبارة التعليم بالتقاعد 2024

سيتم الإعلان عن نتائج مبارة التعليم بالتقاعد في المغرب في القريب العاجل، حيث ستتضمن النتائج النهائية أسماء المرشحين المقبولين للتوظيف كاساتذة وملحقي الإقتصاد والإدارة، بحيث تشمل اللائحة المقبولين لاجتياز المرحلة الشفوية، والجدير بالذكر أنه يمكن للمواطنينن الاستعلام عنها من خلال الرابط الرسمي الخاص بالوزارة الموضح أعلاه.