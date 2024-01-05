يستعرض مسلسل الدولة العميقة كامل علي منصة Netflix الذي يتألف من ست حلقات فقط قصة مشوقة تستند إلى نظرية المؤامرة ويعرض اليوم الخميس 4 يناير على منصة Netflix يتميز المسلسل بأجواء مليئة بالإثارة والأكشن والدراما حيث يسلط بشكل جريء الضوء على جوانب هذه النظرية بطريقة غير مسبوقة.

تعد إنتاج مسلسل الدولة العميقة من بين أكبر الإنجازات في مجال التقنيات المستخدمة في تاريخ الدراما العربية تم تصويره في لبنان وتركيا وكوبا وهو نتاج منصة شاشة.

يقدم المسلسل تصويرًا بوليسيًا نقيًا يقدم رؤية جريئة لنظرية المؤامرة وراء الأحداث العالمية الأكثر أهمية وخطور يسلط الضوء على هذه الأحداث من منظور سياسي وعسكري ويقدم قصة مشوقة غنية بالحركة والإثارة.

مسلسل الدولة العميقة كامل علي منصة Netflix

تنطلق أحداث مسلسل الدولة العميقة كامل علي منصة Netflix البوليسي بانفجار طائرة حربية وتحطمها ما يؤدي إلى وفاة أحد طياريها تأخذ هذه الحادثة منحىً دراميًا حيث تتحول إلى قضية معقدة تكشف العديد من التفاصيل المظلمة والفساد يوضع وزير الأمن الوطني تحت الأضواء ويتم مواجهته بحاجة إلى التحقيق والكشف عن العديد من القضايا التي تتعلق به.

يتسلم الضابطان بشار وخالد مهمة التحقيق حيث يبدأون في الكشف عن تفاصيل سقوط الطائرة تتفرع القصة لتكشف عن شبكة من الخيوط كل منها يقود إلى قضايا وشخصيات ومسؤولين فاسدين ينكشف أمام البطلين واقع مؤلم وحقائق مروعة يتورط العديد في قضايا مشبوهة بما في ذلك صفقة طائرات غير نظامية.

أبطال مسلسل الدولة العميقة

يتألف مسلسل الدولة العميقة كامل علي منصة Netflix من ست حلقات وهو إنتاج إخراج المبدع سعيد الماروق الذي استغرق عامًا ونصف من العمل الشاق لتحقيق حلمه بتقديم عمل فني في ميدان الدراما الخليجية متغلبًا على العديد من التحديات، بدايةً من الإعداد إلى التصوير.

حرص المشرفون على المسلسل على اختيار جميع أفراد طاقم العمل من الدول العربية دون أي ممثل أجنبي ويعد هذا إنجازًا كبيرًا في عالم الدراما العربية خاصة في مجالات الأكشن والسياسة والحرب.

يشارك في العمل مجموعة من نجوم الدراما الخليجيين والعرب من بينهم سعد الفرج، جاسم النبهان، بشار الشطي، فيصل العامري، خالد المظفر، يعقوب عبدالله، فهد عبد المحسن، خالد البريكي، زينب بهمن، عبد القدوس إسماعيل، روان بن حسين، نواف العلي، حسين مال الله.

إن تجميع هذا الفريق المتنوع يضيف بعدًا ثقافيًا وفنيًا مميزًا إلى المشهد الدرامي مما يعزز مكانة المسلسل ويبرز جهود الماروق وفريق العمل في إحداث تطور في صناعة الدراما العربية.