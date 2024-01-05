اضبط جهازك الان ونزل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات والعرب سات بجودة عالية “لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان”

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات لمتابعة احداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقات الجديدة، حيث تحظى قناة الفجر الجزائرية بشعبية كبيرة لعرضها العديد من البرامج المتنوعة، ان كنت من محبي متابعة المسلسل التركي يمكنك تنزيل قناة الجزائرية 2024 على النايل سات، حيث نقدم لكم عبر الفقرات التالية التردد الجديد فتابعنا فضلا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات

إذا كنتم من عشاق مسلسل المؤسس عثمان أو أي مسلسل آخر تركي، قم بضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12645.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات 2024 هو كما يلي:

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الاستقطاب: عمودي

يمكنك إدخال هذه الإعدادات في جهاز الريسيفر الخاص بك للبحث عن قناة الفجر الجزائرية ومشاهدتها.

كيف اضبط تردد قناة الفجر علي الريسيفر؟

لتنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الريسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى قائمة البحث أو الضبط في جهاز الريسيفر الخاص بك. اختر نوع البحث المناسب، والذي قد يكون “بحث تلقائي” أو “بحث يدوي”. حدد القمر الصناعي النايل سات. بعد اختيار القمر الصناعي، سيُطلب منك إدخال التردد الصحيح لقناة الفجر الجزائرية. بعد إدخال التردد، قم بحفظ التغييرات وانتظر حتى يكتمل البحث عن القنوات.

متي يعرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر؟

تعرض حلقات المسلسل التركي المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش، و9.00 مساء بتوقيت كلا من المغرب والجزائر وتونس، اما بتوقيت مصر والسودان وليبيا فيتم عرض المسلسل في تمام الساعة 10:00 مساء، ويتم اعادة الحلقات في تمام الساعة 1.00 ظهراً بتوقيت جرينتش.