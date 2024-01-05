قرر بنك مصر إصدار نسخة محسنة من شهادات بنك مصر بعائد %27 طلعت حرب الودائع الاستثمارية الجديدة حيث تعتبر هذه الشهادة خيارًا مثيرًا للاهتمام للمودعين الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد مالية مستقرة تتميز هذه الشهادة بفترة استثمار تبلغ سنة وتحمل معدل عائد ثابت يبلغ 27% سنويًا على مدى فترة الاحتفاظ بها وتأتي جاذبية هذه الشهادة من استمرارية معدل العائد الثابت طوال فترة الاحتفاظ بالشهادة مما يمنح المودعين الثقة في تحقيق عائد مالي مضمون وفي نهاية فترة الاستثمار يتم صرف العائد الكلي البالغ 27% سنويًا.

شهادات بنك مصر بعائد %27

تنطلق فئات شهادات بنك مصر بعائد %27 الجديدة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها متاحة للأفراد الطبيعيين والقصر من المواطنين المصريين وكذلك الأجانب يتم حساب فترة الاستثمار اعتبارًا من اليوم العمل الذي يلي تاريخ الشراء.

يتاح شراء هذه الشهادات اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول باستخدام خدمة BM Online يتم تفعيل الشهادة في اليوم العمل التالي، الإثنين الموافق 8 يناير 2024 وبالإضافة إلى ذلك يمكن شراء هذه الشهادات من أي فرع من فروع البنك الذي يمتلك أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية متواجدة في جميع أنحاء البلاد وذلك اعتبارًا من 8 يناير 2024.

شهادات بنك مصر طلعت حرب

يتيح هذا النظام إمكانية الاقتراض باستخدام الشهادة كضمان مع إضافة إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية مدعومة بضمان شهادات بنك مصر بعائد %27 ويتيح النظام أيضًا فرصة لاسترداد الشهادة بعد مضي فترة 6 أشهر ابتداءً من اليوم العمل الذي يلي تاريخ شراء الشهادة وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام التنظيمية.

تعكس هذه الخيارات القابلية لتوسيع استخدام الشهادة كوسيلة للحصول على تمويل إضافي فمن خلال إمكانية الاقتراض باستخدام قيمة الشهادة كضمان يمكن للمستثمرين الاستفادة من فرص التمويل الإضافية دون الحاجة إلى ضمانات إضافية ولتحفيز استخدام البطاقات الائتمانية يتيح النظام إصدار بطاقات ائتمانية تعتمد على قيمة الشهادة كضمان مما يوفر وسيلة إضافية لتلبية احتياجات الإنفاق اليومي أو الطارئ.