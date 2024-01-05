نتائج الحادي عشر والعاشر الكويت 2024 حيث يتساءل العديد من أولياء الأمور في جميع أنحاء البلاد حول كيفية الاطلاع على نتائج أبنائهم باستخدام الرقم المدني أعلنت وزارة التربية الكويتية أنه من المقرر الكشف عن هذه النتائج في أقرب وقت ممكن عبر الموقع الإلكتروني ولا شك أن هذه النتائج تمثل إحدى القضايا الرئيسية التي تشغل بال العديد من المواطنين خاصةً مع انتهاء الطلاب من جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول.

طريقة الاستعلام عن نتائج الحادي عشر والعاشر الكويت 2024

يمكن لجميع الطلبة والطالبات الآن الحصول على نتائج الحادي عشر والعاشر الكويت 2024 من خلال الرابط الالكتروني الذي أتاحته وزارة التربية مؤخرا وكان ذلك في إطار حرص الوزارة على التسهيل على الطلاب والأهالي في استخراج النتائج وللإطلاع على الدرجات بالتفصيل، لابد من اتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم الطالب أو ولي أمره بالدخول على موقع المربع الالكتروني التابع لوزارة التربية الكويتية من هنا.

وبعدها يقوم الطالب بإدخال الرقم المدني وكذلك الرقم التسلسلي بشكل صحيح.

سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية يجب بعدها تحديد المستوى التعليمي الخاص بالطالب.

وفي الأخير يجب الضغط على كلمة بحث.

ستظهر لك النتيجة بكل التفاصيل في خلال ثواني.

موعد إمتحانات الصف الحادي عشر بالكويت

أعلنت وزارة التربية الكويتية من خلال الحساب الرسمي لها على تويتر بانطلاق وبداية إمتحانات الصف الحادي عشر بالكويت بداية من يوم الأحد القادم الموافق 7 يناير في حين قدمت التهنئة لطلاب العاشر والحادي عشر على نهاية الفصل الأول لهم متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق، وحتى الآن لم ترد أخبار عن ظهور النتائج لهم.