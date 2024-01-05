حط فلوسك في مكانها الصح.. طرح شهادات البنك الاهلي الجديدة 2024 بعائد 27% لعام كامل

أشهر وأكبر البنوك في جمهورية مصر العربية هو البنك الأهلي المصري، وحرصًا على راحة العملاء المسجلين بالبنك، نجد البنك يقوم بطرح عدد من شهادات الإدخار من فترة إلى فترة أخرى لجذب المزيد من العملاء، ومؤخرًا تم طرح شهادات البنك الاهلي بعائد كل شهربنسبة 27% وهذه الشهادت يتم تقديم عائد شهري لها كل شهر، ثم بنهاية العام تنتهي الشهادة، حيث مدتها سنة واحدة فقط، ونرفق لكم تفاصيل كاملة حول هذه الشهادة وكيف يمكن الحصول عليها.

شهادات البنك الاهلي

شهادة جديدة من ضمن شهادات الإدخار والاستثمار في البنك الأهلي هي شهادة ذو عائد 27%، حيث الشهادة لمدة عام كامل والعائد شهريًا، ويحصل المستفيدين في نهاية المدة “العام” على أرباح هذه الشهادة وينتهي العمل بها، ويمكن للمواطنين والمواطنات الحصول على هذه الشهادة من خلال التقديم بشكل مباشر إلى فرع البنك الأقرب لك والتقديم على الشهادة، أو يمكن الحصول عليها بشكل إلكتروني وذلك من خلال خدمة الأهلي نت، حيث من خلال تطبيق البنك أو من خلال الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت.

شهادات الاستثمار في البنك الأهلي

وضحنا لكم تفاصيل شهادات البنك الاهلي ذات العائد 27% والتي واحدة من ضمن الشهادات المقدمة من البنك، والجدير بالذكر أن البنك يقوم بتقديم عدد لا حصر له من الشهادات الخاصة بالإدخار والاستثمار حيث منها الشهادات ذات الثلاث سنوات، بينما شهادات أخرى مدتها خمس سنوات، ومنها العائد السنوي ومنها العائد الشهري. مع العلم أن هذه الشهادات منها بالعملات المحلية بالمصري، أو منها بالعملات الأجنبية.