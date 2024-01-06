“لوائح الناجحين 2024” رابط نتائج مباراة التعليم النهائية بالمغرب في جميع الأكاديميات الجهوية

نتائج مباراة التعليم 2023-2024، لجميع الجهات واللوائح النهائية للمقبولين في المرحلة الشفوية، تشمل النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد، ونتائج توظيف اساتذة الاكاديميات وملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، مباراة التعليم تعتبر واحدة من المبادرات الحكومية الهامة التي تهدف إلى توفير فرص عمل واسعة للشباب المغربي. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تلعب دورا حاسمًا في تطوير قطاع التعليم في المملكة المغربية، يمكنك الاطلاع على هذه النتائج واللوائح النهائية، عن طريق زيارة البوابة الرسمية لمباريات التوظيف التابعة لوزارة التربية الوطنية.

لوائح الناجحين في مباراة التعليم 2024

ينتظر الكثير من المعلمين في المغرب بفارغ الصبر، ظهور نتائج مباراة التعليم الكتابية لعام 2024، بعد ظهور النتائج الاولية لمباراة الانتقاء، يرغب المعلمون في معرفة نتائج المرحلة الثانية، وهي المرحلة الشفوية من المتوقع صدور النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023-2024، واللوائح الناجحين في مباراة التعليم بالتعاقد قرييا. ستقوم وزارة التربية الوطنية والتعليم، باتاحة عملية تسجيل الناجحين في اللائحة الرسمية، وتقديم ملفاتهم في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في اليوم التالي.

رابط النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد

يمكن للمتقدمين الاطلاع على النتائج النهائية لمباراة التعليم 2024، عن طريق زيارة موقع وزارة التربية الوطنية المغربية، للحصول على النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتقاعد 2024، واللوائح النهائية للمقبولين في جميع الجهات، يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة: