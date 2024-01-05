عاجل.. انخفاض سعر الذهب تحديث لحظى في مصر بعد طرح شهادة 27% من البنك الأهلي المصري

يتابع المواطنون والمواطنات في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي بورصة الذهب في مصر، حيث يتابعوا سعر الذهب تحديث لحظى، حيث سعر جرام الذهب بالدولار واسعار الذهب عالميا وكل ما يخص الذهب، وفي تقرير اليوم نوضح لكم اسعار الذهب اليوم في مصر الان وحقيقة انخفاضه اليوم.

سعر الذهب تحديث لحظى

نقلًا عن بعض الصحف المصرية فإن سعر الذهب اليوم عيار 21 الان والأعيرة الأخرى اتجهت للانخفاض مع نهاية التعاملات المسائية أمس، وذلك بعد أن تم طرح شهادة من البنك الأهلي المصري بعائد 27% وذلك لمدة عام كامل، ومع بداية التعاملات الصباحية اليوم اختلف أيضًا الأسعار، ومتوقع أن تتغير الأسعار الساعات القادمة، وآخر الأسعار اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم عيار 21 الان 3200 جنيه مصري.

تحديث لحظي لسعر الذهب عيار 24 يسجل اليوم مبلغ 3657 جنيه مصري.

سعر الذهب لعيار 18 جاء اليوم 2743 جنيه مصري.

عيار 14 من الذهب سجل 2311 جنيه مصري.

جنيه الذهب جاء اليوم بمبلغ 25600 جنيه مصري.

الذهب وعلاقته بشهادة 27%

وضحنا لكم سعر الذهب تحديث لحظى الآن، وبالنسبة للذهب، فقد اتجه الكثيرون إلى شراء شهادات ذات عائد 27% من أجل توفير عائد لها بشكل دوري، حيث يرغب لبعض في حفظ أمواله من أجل الحفاظ عليها من مخاطر التضخم، حيث وضح الخبراء متوقعين أن هذه الشهادات سوف تقلل من شراء الذهب، ولكنها مجرد توقعات، خصوصًا أن هذه الشهادة لمدة عام واحد فقط وليس ثلاث سنوات أو خمس سنوات كما بباقي الشهادات، كما أنها شهادة بعملة محلية وليس أجنبية.