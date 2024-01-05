موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة للمباراة في كأس آسيا.. ودية لأسود الرافدين

تنطلق غدًا مباراة ودية بين العراق وبين كوريا الجنوبية، ولهذا عشاق الساحرة المستديرة في دولة العراق يتساءلون عن موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة لها، وبتقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل هذه المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء الودي، فضلًا تابعوا معنا.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية

مباراة ودية تنطلق غدًا السبت السادس من شهر يناير لعام 2024 بين منتخب كوريا الجنوبية وبين أسود الرافدين دون حضور للجماهير، وذلك على أرضية ملعب جامعة نيويورك داخل أبو ظبي، ومن المفترض أن ينطلق اللقاء في المواعيد التالية:

تنطلق الساعة 3:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الساعة 4:00 بتوقيت العراق والمملكة العربية السعودية.

الساعة 5:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا

وضحنا لكم موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس آسيا لكأس العالم، وبالنسبة للقنوات الناقلة هذا اللقاء، فمتوقع أن تقوم قناتين بعرض المباراة على شاشتها في الوطن العربي، حيث على قناة الرابعة العراقية، وقناة أبو ظبي الرياضية، حيث بتثبيت واحدة من القناتين يمكن متابعة المباراة، كما يمكن أن تنقلها مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضة، وفي انتظار التأكيد على القناة الناقلة لهذا اللقاء الودي الساعات القادمة.

مواجهات العراق وكورويا الجنوبية

سبق أن واجه منتخب أسود الرافدين نظيره منتخب كوريا الجنوبية مرات سابقة، حيث تواجها قبل ذلك خمس مرات، حيث حقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز ثلاث مرات بثلاث مباريات، بينما لم يفوز العراق، وتعادلوا في مباريتين فقط، ونحن وإياكم الآن في انتظار المباراة القادمة بين المنتخبين غدًا بإذن الله.