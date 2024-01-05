شهادات بنك مصر بعائد %27

بنك مصر يطرح شهادات ادخارية يصل إلى ‎%27 سنويًا وهي شهادة ادخار تتمتع بفائدة ثابتة على مدى سنة كاملة يتميز هذا الوعاء الادخاري بمعدل عائد يظل ثابتاً طوال فترة حيازتها حيث تصل نسبة العائد إلى 27% سنويًا ويتم صرف هذا العائد بنهاية فترة الاحتفاظ بالشهادة بالإضافة إلى ذلك يسمح بسحب جزء من العائد شهريًا بنسبة تصل إلى 23.5% سنويً تتوفر فئات الشهادة للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين والأجانب ويمكن البدء بالاستثمار بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاته يبدأ حساب فترة الاستثمار اعتبارًا من اليوم الذي يلي تاريخ الشراء.

يتاح الآن شراء شهادات طلعت حرب الودائعية ابتداءً من يوم الجمعة، الموافق 5 يناير 2024 عبر الإنترنت وخدمات البنك الإلكترونية BM Online يشدد على أنه يمكن تفعيل الشهادة ابتداءً من يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024 يتاح أيضًا شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك حيث يبلغ عدد هذه الفروع أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية موزعة في جميع أنحاء الجمهورية، ابتداءً من 8 يناير 2024.

هذه الخطوة تعكس التزام البنك بتيسير عملية الاستثمار للعملاء حيث يتيح الشراء عبر وسائل متعددة لضمان راحة وسهولة الوصول للمستثمرين يظهر استخدام التكنولوجيا بوسائل البنوك الإلكترونية والإنترنت أهمية تطوير الخدمات المالية لتلبية احتياجات وتوقعات العملاء الحديثة.

شهادات ادخارية يصل إلى ‎%27 سنويًا

يتاح الآن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى فرصة إصدار بطاقات ائتمانية مدعومة بضمان هذه الشهادة ويتم تحديد فترة استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة ويتم ذلك وفقًا للقواعد المنظمة والشروط المحددة في الاتفاقية.

يظهر هذا التدبير المالي التفضيلي تجاه العملاء من خلال توفير مزيد من الخيارات والتسهيلات بالإضافة إلى ذلك يعكس التركيز المستمر من قبل البنك على تلبية رغبات واحتياجات العملاء والعمل على التطوير المستمر لأوعية الادخار القائمة يتمثل هدف البنك في استحداث حلول مالية جديدة وتقديم خدمات تتماشى مع متطلبات العملاء الحديثة وهو جزء من جهوده المستمرة لتعزيز تجربة العملاء وإرضائهم.