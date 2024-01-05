جميع قوائم اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالزيادة 2024 العراق

يرغب جميع المواطنين في دولة العراق من التعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن أن هذا البرنامج تم إطلاقه منذ سنوات أمام كافة الأفراد والأسر الأقل دخلاً في كافة محافظات العراق، ليكون بمثابة دعم مالي يتم صرفه بشكل دوري، حتى أنه يمكن الإستفادة الكاملة من الدعم الذي يقدمه البرنامج، في سبيل الحصول على حياة معيشية ملائمة وحياة كريمة في ظل الأرتفاع الكبير التي تشهده الأسعار.

عرض الرعاية الاجتماعية في العراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن برنامج الرعاية الاجتماعية تشمل عدد من الأسر والأفراد الأقل دخلاً في مختلف محافظات العراق، فضلاً عن أن الوجبة يتم صرفها لأكثر من نصف مليون مواطن عراقي، حتى أن جميع الطلبات المقدمة من قبل المتقدمين يتم مراجعتها بشكل واضح ودقيق، والعمل على عمل دراسة ميدانية لجميع المتقدمين حتى يتم قبول ما هو مستحق منهم.

كيفية الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا لما يلي:-