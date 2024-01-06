المباراة الافتتاحية الأولي.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الودية استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2024

بدأ العديد من المصريون في مختلف أنحاء الجمهورية بالبحث عن موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية وما القنوات الناقلة، حيث تعتبر هذه المباراة المباراة الافتتاحية للمنتخب المصري بقيادة روي فيتوريا، حيث سيحين موعدها في يوم الأحد القادم في تمم الساعة السادسة مساءً على أن تقام على استاد القاهرة الدولي ثم بعدها سينطلق المنتخب إلى أفريقيا تحديدًا كوت ديفوار على أن ينطلق كأس أمم أفريقيا لهذا العام 2024 في يوم 13 من شهر يناير 2024.

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية

بدأ البحث الآن يتزايد بشأن موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية والقنوات التي ستقوم ببث المباراة، وبناءً عليه نوهت وزارة الرياضة المصرية بأن قناة أون تايم الفضائية هي التي ستقوم بنقل المباراة، وقد أعلنت الجهات المختصة في وقت سابق قائمة المنتخب والتي جاءت على النحو التالي؛

حراسة المرمي: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، أبو جبل.

الدفاع: أحمد حجازي، على جبر، أحمد سامي، عمر كمال، محمد حمدي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد فتوح.

الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد زيزو، محمود حمادة، إمام عاشور، مروان عطية، مهند لاشين.

الهجوم: محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمود، أحمد حسن كوكا، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود كهرباء.

مباريات مصر في كأس الأمم ألأفريقية

والآن سنتعرف على موعد مباريات منتخب مصر بعد الانتهاء من المباراة الافتتاحية، في الجولة الأولي سيخصون المنتخب مباراة مع منتخب موزنبيق في يوم 14 من شهر يناير 2024 في الجولة الثانية سيخوض منتخب مصر المباراة مع غانا في يوم 18 من شهر يناير 2024، أما الجولة الثالثة فستخوض مصر معركة مع الرأس الأخضر في يوم 22 من شهر يناير 2024.