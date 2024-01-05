سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنية المصري 2024

في الفترة الأخيرة أصبح شغل المصريين الشاغل هو متابعة سعر الدولار اليوم في مصر حيث إن الكثير من الأمور التي تتعلق بحياة المصريين مرتبطة بتغير سعر الدولار، ففي الفترة الأخيرة تأثرت الحالة الاقتصادية في مصر تأثرًا واضحًا فمع ازدياد سعر الدولار ترتفع الأسعار بشكل جنوني كأسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز مما أدى أيضًا إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية والذهب وغيرها من الأشياء.

سعر الدولار اليوم في مصر

يُعد سعر الدولار مستقرًا إلى حدٍ ما منذ شهر مارس الماضي في البنك المركزي دون وجود تغير كبير في سعره وهذا لم يحدث منذ فترة طويلة أما في السوق السوداء فالسعر متغير يتحكم فيه التجار مما يجعل سعره متذبذبًا، أما عن سعر الدولار في البنك المركزي فهو كالتالي:

30,85 جنيهًا للشراء.

30,95 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار في بنك مصر فهو:

30,85 جنيهًا للشراء.

30,85 جنيهًا للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري يكون سعر الدولار اليوم كالتالي:

30،75 جنيهًا للشراء.

30،85 جنيهًا للبيع.

العوامل التي تؤثر على ارتفاع سعر الدولار في مصر

يُعد الدولار من أهم العملات على مستوي العالم كله التي تتم به المعاملات التجارية بين الكثير من البلدان في جميع أنحاء العالم ويتم تحديد سعر الدولار بطريقتين هما السعر الثابت الذي يتم تحديده من قبل البنك المركزي والسعر العائم الذي يتم تحديده بناءً على عملية العرض والطلب ويتوقف أيضًا على السعر في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه العملة المحلية بها، ومن أهم العوامل المؤثرة في ارتفاع سعر الدولار: