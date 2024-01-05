“ظهرت خلاص” اعلان عن نتائج القبول في جهاز مكافحة الارهاب العراقية 2024 جميع المحافظات

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، عن نتائج المقبولين من المتطوعين في الجهاز، من أجل الإنضمام إليه وتلبية كافة المهام المتطلبة من الشخص المتطوع، حتى أن عددهم وصل لـ 250 ألف شخص عراقي، بعد أن تخطى عدد المتقدمين في ملء الإستمارة الإلكترونية بالجهاز إلى 600 ألف شخص، إضافة إلى أن الجهة المعنية قامت بالإسراع في مراجعة وفحص جميع الإستمارات المقدمة، حتى تم الإعلان عنها.

كيفية الإستعلام عن نتائج جهاز مكافحة الإرهاب

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج المقبولين في وظائف جهاز مكافحة الإرهاب، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الدفاع العراقية.

الضغط على زر “جهاز مكافحة الإرهاب”.

ليتم إدخال رقم الطلب الخاص بالشخص المتقدم.

إدخال بيانات المتقدم.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

لتتمكن من الإطلاع عليها بكل سهولة.

شروط المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم القبول في جهاز مكافحة الإرهاب بمختلف محافظات العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-