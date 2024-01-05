هسه اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq بالعراق

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة هو ما يبحث عنه المواطنين بالعراق، من الاسر الفقيرة والمحددة الدخل لمساعدتهم على تحمل نفقات الحياة والظروف الصعبة التي تشهدها البلاد، حيث أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برنامج الرعاية الاجتماعية، لتوفير مبالغ مالية للأسر المستحقة للدعم من ذوي محدودي الدخل، حيث يتم صرفها لما يقرب من 46,768 عائلة عراقية، وفيما هو آت نوضح لكم كيفية الاستعلام عنها فضلاً تابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

كشفت وزارة العمل العراقية عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، حيث يتم الإعلان عنها من خلال منصة مظلتي التي أنشأتها وزارة العمل العراقية للتسهيل على المواطنين الاستعلام عن أسمائهم، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

أو يتم الدخول من خلال رابط منصة مظلتي.

وبعدها قم بالضغط على كلمة برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم قم بتحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها.

وبعدها قم بالضغط على تنزيل الكشوف.

وبعدها يقوم المتقدم بالاستعلام عن اسمه هل هو من ضمن المقبولين أم لا.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

هناك عدد من الشروط التي حددتها وزارة العمل العراقية للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق، وهذه الشروط كالتالي: