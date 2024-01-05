كشـوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 العراق | هسـه طلع اسماء المشمولين الوجبة السابعة pdf وزارة العمل

بحث لا ينقطع عن اسماء الرعاية الاجتماعية من قبل مواطني الدولة العراقية عن تفاصيل كشوفات الأسماء التي من خلالها يتم صرف دعم الرعاية الاجتماعية المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، لا سيما أن الوزارة أعلنت أنه يمكن للمواطنين أن يتعرفوا على الأسماء من خلال الموقع الخاص بها أو من خلال منصة مظلتي، لذلك قررنا أن نضع لكم تفاصيل التعامل معها حتى يتم الاستعلام بسهولة عن كشوفات أسماء المشمولين.

اسماء الرعاية الاجتماعية

نظرا لارتفاع معدلات البحث عما يخص الدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين العراقيين من وزارة العمل العراقية لكي تقف بجانب أصحاب الدخل المنخفض ومن لا يجدون الأموال الكافية ليصرفوا على أنفسهم وذويهم، وجدنا أن وزارة العمل قد أكدت على أنه خلال الأيام القادمة سوف يصبح من حق جميع المواطنين أن يبحثوا عن قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية فور رفعها على موقع الوزارة.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أيضا أعلنت أنه يمكن لمستفيدي دعم الرعاية الاجتماعية العراقية أن يستخدموا منصة مظلتي لمعرفة الكشوفات المنتظرة الخاصة بالوجبة السابعة خلال شهر يناير لعام 2024، حيث إن منصة مظلتي من المنصات الإلكترونية ذات التعامل البسيط وغير الصعب.

استخراج كشوفات أسماء المشمولين من مظلتي

لقد أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية رابط سريع يتيح من خلاله تعامل مستفيدي الدعم الاجتماعي مع منصة مظلتي حتى يتعرفوا على اسماء الرعاية الاجتماعية، على أن تتلخص خطوات الاطلاع على كشوفات الأسماء من خلال منصة مظلتي فيما يلي