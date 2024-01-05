ڪشــوف ڪــامــلة pdf : اسماء المتقدمين على قطع الاراضي بالعراق 2024 الدفعة الثانية

وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق أعلنت مؤخراً عن أسماء المتقدمين على قطع الأراضي السكنية في البلاد. تم استلام أكثر من 3 ملايين طلب في الدفعة الثانية من مبادرة توزيع قطع الأراضي للمواطنين العراقيين المستحقين. هذا الإعلان ينبئ بالإجراءات المقبلة في بيع هذه الأراضي وتوفير فرص السكن للمواطنين. دعونا نلقي نظرة على التفاصيل وأسماء المتقدمين على قطع الأراضي في العراق.

اسماء المتقدمين على قطع الاراضي بالعراق الدفعة الثانية

أوضحت الوزارة أن عدد القطع المتاحة تجاوزت 550 ألف قطعة في مناطق مختلفة بالعراق، وتم توفير الخدمات المتكاملة لهذه الأراضي بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وفقًا لقوانين بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لعام 2013 بتعديلاته.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة العراقية لتوفير الإسكان المناسب ودعم الفئات الضعيفة والمتضررة، وتهدف إلى تقديم الدعم المستحق للأشخاص الذين فقدوا منازلهم وتأمين قطعة أرض للسكن.

من جانبها، تابعت الوزارة تضمين القرار الإجراءات اللازمة لبيع القطع السكنية للمواطنين وفقًا للقوانين المعمول بها، وتوضح أن هذه الأراضي السكنية ستكون متاحة للمواطنين المستحقين فقط وفقًا للمعايير المحددة والشروط المطلوبة.

تنزيل قوائم اسماء المتقدمين على قطع الأراضي pdf

على الرغم من أن الإعلان عن أسماء المتقدمين على قطع الأراضي بالعراق يعد من المعلومات المهمة للغاية، إلا أنه يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال التوجه إلى بوابة داري الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان والإعمار العراقية.

في ما يلي خطوات بسيطة للاستعلام عن أسماء المتقدمين على قطع الأراضي:

الخطوة الأولى: توجه إلى موقع داري: قم بزيارة موقع الوزارة الرسمي للإسكان والإعمار في العراق عبر الرابط التالي: https://dari.iq/

الخطوة الثانية: تسجيل الدخول: بعد الوصول إلى صفحة البوابة الإلكترونية لداري، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في حال كنت تمتلك واحداً. إذا لم يكن لديك حساب بعد، يمكنك إنشاء حساب جديد من خلال النقر على رابط التسجيل.

الخطوة الثالثة: الاستعلام عن أسماء المتقدمين: بعد تسجيل الدخول، سيتم توجيهك إلى لوحة التحكم الخاصة بحسابك. هناك ستجد العديد من الخيارات المختلفة، قم بالبحث عن خيار “استعلام عن أسماء المتقدمين على قطع الأراضي” أو ما يشابه ذلك وانقر عليه.

الخطوة الرابعة: استعراض النتائج: سيتم عرض النتائج على شاشتك بمجرد النقر على الخيار المناسب. استعرض الأسماء المدرجة وتحقق مما إذا كان اسمك أو اسم أي شخص آخر تعرفه مدرجًا في القائمة.



باستخدام هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستعلام بسهولة عن أسماء المتقدمين على قطع الأراضي بالعراق. يجب عليك التأكد من تلبية جميع الشروط والضوابط التي تحددها وزارة الإسكان والإعمار للحصول على الدعم.