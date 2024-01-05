ما أحلى الخبر.. زيادة المعاشات 15% لأكثر من عشرة مليون شخص مستفيد + أنباء مفرحة من الوزارة

زيادة المعاشات 15%، بسبب الوضع الاقتصادي السئ الذي تعيشه البلاد الان و هناك أزمة اقتصادية عالمية يشهدها العالم كله قررت الحكومة المصرية بإصدار قرار جديد وهو زيادة لأصحاب المعاشات الحكومة المصرية في هذه الأيام تعمل جاهدة على توفير السلع بأسعار رخيصة و زيادة المعاشات ١٥ ٪ لكي يحدث توازن بين قيمة المعاش وأسعار السلع وسوف نخبركم في مقال اليوم عن التفاصيل

زيادة المعاشات 15%

أعلنت هيئة التأمينات عن زيادة المعاشات 15% للمستفيدين من المعاشات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حرصت الحكومة على تركيز اهتمامها على المتقاعدين وتقديم الدعم لهم لتحقيق التوازن بين أسعار السلع والمنتجات ومقدار المعاشات، ولهذا يحرص كثير من المتقاعدين على الاطلاع على تفاصيل ما يتعلق بزيادة المعاشات التقاعدية، حيث اتخذ الرئيس السيسي قرارًا يخص أصحاب المعاشات وزيادة الدخل الخاص بهم، وجاء ذلك من ضمن فعاليات رؤية 2030 لرفع مستوى المعيشة للمواطن وزيادة الدخل لمواكبة الغلاء.

اخبار المعاشات

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة الجديدة تشمل جميع المستفيدين من المعاشات، سواء كانوا يتقاضونها بشكل شهري أو دوري، مثل المعاشات التقاعدية والتأمينية والاستثنائية، وأكدت الهيئة أن هذه الزيادة ستُطبق على جميع المعاشات المستحقة ابتداءً من شهر أبريل 2024 وفي أي شهر لاحق له، وتُعَدُّ هذه الخُطوة قرارًا إيجابيًا من الحكومة المصرية، حيث تُسهم في تحسين مستوى حياة المتقاعدين، وزيادة قيمة المعاش الذي يحصلون عليه

قرارات الحكومة بشأن التطبيق

تأتي هذه القرارات بعد أن وافقت الحكومة في وقتٍ سابق على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، بدءًا من أول أبريل 2024، وتهدف هذه زيادة المعاشات 15% إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتأتي هاتان الخطوتان في إطار حرص الحكومة على دعم الفئات الأشد فقرًا وتحسين مستوى حياتهم.