انزل اشتري قبل الغلا.. اسعار الدواجن اليوم السبت 6 يناير 2024 + الفراخ والبيض بكام دلوقتي في الدكان

اسعار الدواجن اليوم ، في مداخلة قام بها الدكتور مصطفى ، أستاذ أمراض الدواجن وعميد لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، قال فيهم أن العالم بحاجة كبيرة إلى صناعة الدواجن. وخاصة أن الآن أوروبا أصبحت لا تربي أي نوع من أنواع الدواجن، وهذا شكل عبء كبير، و طلب متزايد على الدواجن، خصوصا بعد انتشار أمراض الدواجن في البرازيل، وهذا كان له تأثير سلبي على تربية الدواجن. وتابع أستاذ.

اسعار الدواجن اليوم

مصطفى خلال تصريحاته أن فرصة مصر كبيرة جدا لتصدير الدواجن في ظل وجود تلك الأزمة في أوروبا، خاصة أن مصر تستطيع أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن مثل البيض، وفي نهاية مكالمة دكتور مصطفى أشار إلى ضرورة تدخل الحكومة المصرية بمساعدة المربين لتربية الدواجن. لأن ذلك سوف يساعد على توفير العملة الصعبة، وأيضا توفير فرص عمل كثيرة للشباب.

اسعار الدواجن اليوم:

سعر الفراخ الحمراء في السوق المصري اليوم 71 جنيه وقد تصل المستهلك بسعر ٧٦جنيه

سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزارع 100 جنيه، وقد يصل المستهلك لكم إلى 115.

كذلك سعر كيلو البانيه اليوم 150 جنيه

سعر كيلو الأوراق يتراوح من 60 إلى 70 جنيه

ايضا سعر الأجنحة يتراوح من 40 إلى 60 جنيه.

اسعار البط في الأسواق المصرية:

سعر البط المسكوفي من جنيه.

كذلك سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيه.

سعر كيلو البط الفرنسي 55 جنيها.

اما بالحديث عن سعر كرتونة البيض جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر من 125 إلى 135 جنيه. سعر كرتونة البيض 125 جنيه.

اسعار الكتاكيت في السوق المصري

اسعار الكتاكيت في السوق المصري اليوم تراجع سعرها وهذا يختلف عن باقي اسعار الدواجن اليوم الآخر: