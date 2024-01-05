“دة كرم من ربنا” حقيقة اضافة 500 جنيه على معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024 ….والفئات المستحقة

حقيقة اضافة 500 جنيه على معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024، خبر أصبح على قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، وانتشر على عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ليلقى الخبر اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض معكم تفاصيل الخبر ورد وزارة التضامن الإجتماعي على الخبر .

حقيقة اضافة 500 جنيه على معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التضامن الإجتماعي أن الوزارة لم تعلن عن اضافة 500 جنيه على معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024، وأن الأخبار التي يتم تداولها على الكثير من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي غير صحيحة بالمرة.

كما صرحت الدكتورة “نيفين القباج” خلال حوار رسمي لها على الإنترنت أن الوزارة قامت بصرف الزيادة الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تم صرفها للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في نوفمبر الماضي، وأكدت إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن صرف زيادة جديدة على معاش تكافل وكرامة، وأضافت “القباج” خلال نهاية اللقاء أن الوزارة ما زالت تستقبل طلبات المواطنين للحصول على معاش تكافل و كرامة إلا أن الوزارة لم توافق إلا على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط الآتية:

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024