رفع سن المعاش لـ 65 لكل موظفين الدولة في هذا الموعد + هذه الفئات التي ينطبق عليها فقط

رفع سن المعاش لـ 65، قرارات جديدة تخص المعاشات تم اتخاذها خلال الأيام الماضية وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فكما تهتم الحكومة بالتنمية وتهتم بفئة الشباب والأطفال، فهي أيضا تهتم بفئة كبار السن والمعاشات، وتحاول أن توفر لهم حياة كريمة أيضا، وتحاول الحكومة مساعدة المتقاعدين وأصحاب المعاشات الاجتماعية، لهذا يسأل الكثير منهم عن الأخبار الجديدة التي ستغير حياتهم للأفضل خلال الفترة المقبلة وأيضا موعد رفع سن المعاش بجميع الوظائف الحكومية المتاحة بالدولة.

رفع سن المعاش لـ 65

لذلك، في مقال اليوم، سوف نخبركم عن القرارات الجديدة، الخاصة بموعد التقاعد، والمعاشات، قررت الدولة لزيادة سنوات العمل وتأخير التقاعد من أي وظيفة ولهذا تم تحديد العمر الذي يتقاعد به المواطن وهو ٦٥ عام.

رفع سن المعاش لـ 65 وهذا ينفذ على الجميع ولكن بشكل كبير على من هم دخلهم الشهري متوسط، وذلك لتحسين مستواهم الاقتصادي، وهذه القرارات لم يتم تطبيقها حتى الآن بل سيبدأ من عام ٢٠٤٥، وهذا ما أوضحته وزارة التضامن الاجتماعي المصري، ولا يوجد أي تغيير حتى الآن والشهر بالتحديد لتنفيذ القرار.

الفئات التي يطبق عليها قرار المعاشات

هناك فئات معينة سيتم تطبيق عليها قرار رفع سن المعاش لـ 65 وهذه الفئات هم مواليد العام الميلادي ١٩٨٠م، وجميع السنوات التي تلي هذه الفترة، ولن يتم تطبيقه على من ولد قبل ذلك، وهذا لتحديد فئة معينة وعدم تنفيذ القرار على عدد كبير من المتقاعدين والتكلفة الشديد التي تنتج عن ذلك، وهذا يجعل المازنية متوافقة مع ظروف الدولة خلال الفترة المقبلة.