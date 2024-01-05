لمتابعة دروس المواد|.. خطوات إنشاء حساب في منصة نيوتن 2024 من الرابط الرسمي

إن منصة نيوتن التعليمية هي مبادرة من وزارة التربية والتعليم العراقية لتسهيل تجربة التعلم عبر الإنترنت، وتم إطلاق هذه المنصة في عام 2022 بهدف تجنب ازدحام الطلاب في المدارس والحد من انتشار العدوى، ويتيح الرابط الرسمي للمنصة الوصول إلى جميع الدروس، وتتوفر هذه الفرصة لجميع الطلاب للاستفادة من الموارد التعليمية المقدمة.

إنشاء حساب في منصة نيوتن 2024

للاستفادة من خدمات منصة التعليم العراقية، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية لإنشاء حساب:

1. انقر على الرابط “هُنـــــــــــــــــــــــــــــــا” للوصول إلى المنصة.

2. أدخل رقم المدرسة واضغط على زر إنشاء الحساب.

3. قم بإدخال الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى.

4. سيتم إرسال رمز التحقق، قم بإدخاله في الحقل المخصص.

5. حدد كلمة المرور وقم بتأكيدها لاستكمال العملية.

تسجيل الدخول في منصة نيوتن

بعد إكمال العميل لجميع الخطوات لإنشاء حساب على منصة التعليم العراقية، يكفي الطالب النقر على زر “تسجيل الدخول” في المرات اللاحقة، ولتسجيل الدخول:

1. ادخل إلى منصة نيوتن العراق.

2. انقر على زر “تسجيل الدخول”.

3. قم بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك لإنشاء الحساب.

4. في حال نسيان الطالب لرقم المرور، يمكنه النقر على أيقونة “نسيت الرقم”.

5. سيتم إرسال كود جديد عبر البريد الإلكتروني، ويجب على الطالب إعادة تعيين هذا الكود.

رابط تسجيل الدخول منصة نيوتن التعليمية

يمكننا توفير لك رابط تسجيل الدخول إلى منصة التعليم في العراق عبر النقر [هنا ]، حيث يمكنك متابعة شرح المنهج لجميع مراحل التعليم، تعمل وزارة التعليم العراقية بجهد كبير على إنشاء منصة تعليمية خلال الأشهر المقبلة لتوضيح مناهج العلوم في العراق.