أنها تقترب|.. كيفية الاستعلام عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لشهر يناير 2024

سيتم قريبًا إصدار قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لشهر يناير 2024 تحت مظلة الرعاية الاجتماعية في العراق، ويأتي ذلك في ظل زيادة الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة، ويمكن للمواطنين الاطلاع على هذه القائمة والاستفادة من الدعم المالي والمعنوي عبر منصة مظلتي الإلكترونية، وتوفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطوات بسيطة للاستعلام عن القائمة والتمتع بالدعم المقدم، ستحتوي هذه المقالة على مزيد من التفاصيل حول الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لشهر يناير 2024.

الاستعلام عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

الآن يمكنك الاستعلام عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدورة الأخيرة لعام 2023/2024 عبر منصة مظلتي، ويشمل هذا الدعم حوالي 70,000 فرد، بما في ذلك النساء والرجال الذين يستوفون شروط الاستحقاق المحددة من قبل الوزارة.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

1. زرع الموقع الرسمي لمظلتي على الإنترنت من خلال الرابط المقدم.

2. ابحث عن خيار الاستعلام عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بعد الدخول إلى الموقع.

3. انتقل إلى صفحة الاستعلام وأدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية وتفاصيل الاتصال.

4. بمجرد إدخال المعلومات، اضغط على زر البحث أو تأكيد.

5. ستظهر قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لشهر يناير 2024.

الرعاية الاجتماعية العراقية 2024

تعتبر الرعاية الاجتماعية من بين البرامج الرئيسية التي تُقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، حيث تسعى الحكومة العراقية بشكل دائم إلى توفير هذه الخدمة للأسر ذات الدخل المحدود والتي تجد صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية.

في ختام عام 2023، أُعلن عن إصدار الوزارة لأسماء الأسر المستحقة للرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة لهذا العام. تم توجيه الدعم لـ 46768 أسرة عراقية بهدف تحسين مستوى حياتها، وتم نشر قائمة المستفيدين عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي.