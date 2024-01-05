ترقبوا إعلانها قريباً|.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يواصل العراقيون البحث عن أسماء المستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء العراق لمعرفة من سيستفيد من الوجبة الأخيرة في يناير 2024، وكانت التوقعات تشير إلى إعلان كشوفات المستفيدين في الأيام الأخيرة من السنة الماضية، لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تحدد بعد موعد الإعلان، مما أثار جدلاً وتساؤلات في الشارع العراقي حول أسباب التأخير غير المعلنة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

ستتم إعلان قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة في الساعات القادمة، حيث يمكنك الاطلاع على أسماء المستفيدين عبر الخطوات التالية:

1. زيارة موقع منصة مظلتي الإلكتروني.

2. انتقاء “الرعاية الاجتماعية”.

3. اختيار “الدفعة الأخيرة”.

4. تحميل الكشوفات بتنسيق PDF.

5. سيتم توفير الكشوفات للتنزيل مباشرة.

6. بعد التحميل، يمكنك البحث عن اسمك للتحقق من وجوده.

راتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أكثر من 200 ألف متقدم للرعاية الاجتماعية سيستفيدون من الوجبة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنه سيتم صرف هذه الوجبة لجميع الأسر الفقيرة والمحتاجة وفقًا للشروط المعلنة.

والوزارة أكدت أن راتب الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة سيبلغ 105 ألف دينار عراقي، وتسعى من خلال هذا الدعم إلى تحقيق المبدأ العدالة الاجتماعية ودعم جميع الأسر الفقيرة في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.