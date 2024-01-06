شوف الماتش ببلاش وشجع فريقك| القنوات الناقلة مباراة العراق وكوريا الجنوبية الودية اليوم 6-1-2024

تعرف على القنوات الناقلة مباراة العراق وكوريا الجنوبية الودية، يستعد منتخب العراق لبطولة كأس آسيا 2024 في قطر بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية في مباراة ودية قوية ومثيرة، يهدف المنتخب العراقي لتحقيق أداء قوي ونتيجة إيجابية قبل السفر إلى قطر وذلك من أجل الفوز باللقب الآسيوي الثاني.

فقد حققت العراق لقب بطولة أمم آسيا في مرة واحدة فقط، وكان ذلك في عام 2007، بينما لدى منتخب كوريا الجنوبية لقبين آسيويين في محفظته.

فكل فريق يسعى لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس آسيا 2024، سنقدم لكم في هذا المقال معلومات عن موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

تاريخ مواجهات العراق وكوريا الجنوبية

واجه منتخب العراق المنتخب الكوري الجنوبي في 8 أحداث متنوعة، حقق منتخب العراق الفوز في مباراة واحدة فقط، بينما فاز المنتخب الكوري في 4 مباريات، وحدث التعادل في 3 مباريات.

من المهم أن نذكر أن المنتخب العراقي، المعروف بـ “أسود الرافدين”، يوجد في المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا، إلى جانب المنتخب الياباني والفيتنامي والأندونيسي، بينما يشارك منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة مع منتخب البحرين ومنتخب ماليزيا ومنتخب الأردن.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية الودية والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية غدا السبت الموافق 6 يناير 2024،

ستبدأ المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العراق والسعودية.

والتاسعة مساءً بتوقيت دبي.

وسيتم نقل المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية وقناة الرابعة العراقية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية الودية

يمكنكم متابعة مباراة العراق وكوريا الجنوبية على قناة أبو ظبي الرياضية عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم بث المباراة بشكل مجاني عبر قناة الرابعة العراقية الوم السبت في 06-01-2024.

تردد قناة الرابعة الرياضية على نايل سات

التردد: 11678.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على نايل سات

التردد: 12226.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق

حارس المرمى: فهد طالب

الدفاع: علي عدنان – حسين علي – سعد ناطق – فرانس بطرس

الوسط: بشار رسن – عامر العماري – زيدان إقبال

الهجوم: أيمن حسين – مهند علي – علي الحمادي

التشكيل المتوقع لمنتخب كوريا الجنوبية