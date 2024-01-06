مش همه راكب الصاروخ وطاير للسما| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 6-يناير 2024| الأمريكي دايس على الرابع

في خضم الأحداث الاقتصادية الجارية، تتجه أنظار المصريين نحو حركة الدولار في السوق السوداء التي تصعد وتهبط كأمواج بحر غامضة، تحمل معها قلقاً وتساؤلات عديدة، فمع كل جولة جديدة من التضخم التي تشهدها البلاد، وخاصةً بعد قرار الحكومة المصرية الأخير برفع أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، تذاكر المترو، وخدمات الإنترنت، تتصاعد مخاوف المواطنين من تأثير هذه الزيادات على قيمة الجنيه المصري، الارتفاع الملحوظ في الأسعار يضع الجميع في حالة ترقب، إذ تسود توقعات بأن يشهد الدولار في السوق السوداء مزيدا من الارتفاع، رغم التراجع الذي شهده مؤخراً.

في هذا المقال، نقدم لكم رصداً لتغيرات سعر الدولار في السوق السوداء، وسعر الورقة الخضراء في البنوك المصرية.

سعر الدولار في السوق السوداء

في الوقت الحالي، يشير التقرير إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري قد ارتفع من مستوى 51 جنيها إلى مستوى 53 جنيها، ويعزى هذا الارتفاع إلى مخاوف من موجة جديدة من التضخم بعد رفع الحكومة المصرية لأسعار الخدمات، بما في ذلك الكهرباء وتذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية، والإنترنت وفواتير الموبايل.

يتوقع المتعاملون في السوق أن يستمر سعر الدولار في الارتفاع في السوق السوداء، خاصةً مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، الذي يقدر بأنه يرتبط بالدولار.

يجب الإشارة إلى أن هذه التوقعات قابلة للتغيير وقد تختلف تبعًا للتطورات الاقتصادية والسياسية.

سعر الدولار في مصر البنوك 6 يناير 2024

البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

سعر الدولار في السوق السوداء بمصر