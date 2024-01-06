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مش همه راكب الصاروخ وطاير للسما| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 6-يناير 2024| الأمريكي دايس على الرابع

مش همه راكب الصاروخ وطاير للسما| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 6-يناير 2024| الأمريكي دايس على الرابع

adminمنذ 10 ثواني
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في خضم الأحداث الاقتصادية الجارية، تتجه أنظار المصريين نحو حركة الدولار في السوق السوداء التي تصعد وتهبط كأمواج بحر غامضة، تحمل معها قلقاً وتساؤلات عديدة، فمع كل جولة جديدة من التضخم التي تشهدها البلاد، وخاصةً بعد قرار الحكومة المصرية الأخير برفع أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، تذاكر المترو، وخدمات الإنترنت، تتصاعد مخاوف المواطنين من تأثير هذه الزيادات على قيمة الجنيه المصري، الارتفاع الملحوظ في الأسعار يضع الجميع في حالة ترقب، إذ تسود توقعات بأن يشهد الدولار في السوق السوداء مزيدا من الارتفاع، رغم التراجع الذي شهده مؤخراً.

في هذا المقال، نقدم لكم رصداً لتغيرات سعر الدولار في السوق السوداء،  وسعر الورقة الخضراء في البنوك المصرية.

سعر الدولار في السوق السوداء

في الوقت الحالي، يشير التقرير إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري قد ارتفع من مستوى 51 جنيها إلى مستوى 53 جنيها، ويعزى هذا الارتفاع إلى مخاوف من موجة جديدة من التضخم بعد رفع الحكومة المصرية لأسعار الخدمات، بما في ذلك الكهرباء وتذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية، والإنترنت وفواتير الموبايل.

يتوقع المتعاملون في السوق أن يستمر سعر الدولار في الارتفاع في السوق السوداء، خاصةً مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، الذي يقدر بأنه يرتبط بالدولار.

يجب الإشارة إلى أن هذه التوقعات قابلة للتغيير وقد تختلف تبعًا للتطورات الاقتصادية والسياسية.

سعر الدولار في مصر البنوك 6 يناير 2024

البنوك المصريةبيعشراء
البنك المركزي المصري30.93 جنيه30.84 جنيه
البنك الأهلي المصري30.85 جنيه30.75 جنيه
بنك مصر30.85 جنيه30.75 جنيه
البنك التجاري الدولي30.95 جنيه30.85 جنيه
بنك الإسكندرية30.95 جنيه30.85 جنيه
بنك التعمير والإسكان30.95 جنيه30.85 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي30.95 جنيه30.90 جنيه
بنك الكويت الوطني30.95 جنيه30.85 جنيه
البنك العربي الإفريقي الدولي30.95 جنيه30.85 جنيه
بنك البركة الإسلامي30.95 جنيه30.85 جنيه

سعر الدولار في السوق السوداء بمصر

  • سعر الدولار في السوق السوداء اليوم :  52.50 جنيهاً شراء.
  • سعر الدولار في السوق السوداء اليوم: 55 جنيهاً بيع
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adminمنذ 10 ثواني
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