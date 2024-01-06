برابط فعال ومباشر ⇐⇐ النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/ 2024 جميع الجهات Résultat Final Concours Taalim
برابط فعال ومباشر ⇐⇐ النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/ 2024 جميع الجهات Résultat Final Concours Taalim
خلال الساعات القليلة الماضية، قامت وزارة التربية والتعليم بالمغرب بالإعلان عن النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023-2024، يمكنكم الاطلاع على هذه النتائج عن طريق زيارة البوابة الرسمية للترشيح “tawdif.men.gov.ma”،للتحقق من النتائج ومعرفة موعد ظهورها، يُرجى اتباع الخطوات الاستعلام عن النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/2024 لجميع الجهات الموضحة عبر السطور التالية.
النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/ 2024 جميع الجهات
انتظر وترقب هي الحالة التي عاشها العديد من الأشخاص الذين استطاعوا بكل جدارة أداء أداء امتحانات الشفهية والكتابية، حيث ينتظر الجميع لحظة الإعلان النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/2024 في جميع أنحاء البلاد، من خلال موقعنا، سنقدم لكم نتائج مباراة التعليم الشفوي 2023-2024 في المغرب.
هنُــا نتائج مباراة التعليم 2024 المغربية النهائية| تنزيل أسماء الناجحين في الاختبارات الشفوية pdf
مباراة التعليم 2023/2024 جميع الجهات
اليكم جميع الجهات لمباراة التعليم وهم على الشكل التالي:
|اسم الجهة
|المنصب
|النتائج
|جهة الرباط سلا القنيطرة
|2974 منصب
|رابط اللوائح
|جهة الدار البيضاء سطات
|3238 منصب
|رابط اللوائح
|جهة مراكش اسفي
|2710 منصب
|رابط اللوائح
|جهة فاس مكناس
|2125 منصب
|رابط اللوائح
|جهة الداخلة واد الذهب
|138 منصب
|رابط اللوائح
|جهة درعة تافيلالت
|1857 منصب
|رابط اللوائح
|جهة العيون الساقية الحمراء
|177 منصب
|رابط اللوائح
|جهة الشرق
|1507 منصب
|رابط اللوائح
|جهة كلميم وادي نون
|292 منصب
|رابط اللوائح
|جهة بني ملال خنيفرة1
|1507 منصب
|رابط اللوائح
|جهة بني ملال خنيفرة2
|1507 منصب
|رابط اللوائح
نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2023-2024 المغرب
يمكنك الاطلاع على النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/2024 في جميع الجهات من خلال اتباع الخطوات التالية:
زيارة البوابة الرسمية موقع وزارة التربية الوطنية المغربية.
ومن ثم يتم اختيار قسم مباريات الوزارة
قم بالنقر على خانة “نتائج مباراة التعليم النهائية 2023-2024
ادخل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بك
حدد الاكاديمية الخاصة بك من ضمن 12 أكاديمية.
ثم قم بالنقر على مربع الاستعلام للاطلاع على النتائج النهائية.