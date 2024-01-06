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برابط فعال ومباشر ⇐⇐ النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/ 2024 جميع الجهات Résultat Final Concours Taalim

برابط فعال ومباشر ⇐⇐ النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/ 2024 جميع الجهات Résultat Final Concours Taalim

adminمنذ ساعة واحدة
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خلال الساعات القليلة الماضية، قامت وزارة التربية والتعليم بالمغرب بالإعلان عن النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023-2024، يمكنكم الاطلاع على هذه النتائج عن طريق زيارة البوابة الرسمية للترشيح “tawdif.men.gov.ma”،للتحقق من النتائج ومعرفة موعد ظهورها، يُرجى اتباع الخطوات الاستعلام عن النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/2024 لجميع الجهات الموضحة عبر السطور التالية.

النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/ 2024 جميع الجهات

انتظر وترقب هي الحالة التي عاشها العديد من الأشخاص الذين استطاعوا بكل جدارة أداء أداء امتحانات الشفهية والكتابية، حيث ينتظر الجميع لحظة الإعلان النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/2024 في جميع أنحاء البلاد، من خلال موقعنا، سنقدم لكم نتائج مباراة التعليم الشفوي 2023-2024 في المغرب.

هنُــا نتائج مباراة التعليم 2024 المغربية النهائية|  تنزيل أسماء الناجحين في الاختبارات الشفوية pdf

مباراة التعليم 2023/2024 جميع الجهات

اليكم جميع الجهات لمباراة التعليم وهم على الشكل التالي:

اسم الجهةالمنصبالنتائج
جهة الرباط سلا القنيطرة2974 منصبرابط اللوائح
جهة الدار البيضاء سطات3238 منصبرابط اللوائح
جهة مراكش اسفي2710 منصبرابط اللوائح
جهة فاس مكناس2125 منصبرابط اللوائح
جهة الداخلة واد الذهب138 منصبرابط اللوائح
جهة درعة تافيلالت1857 منصبرابط اللوائح
جهة العيون الساقية الحمراء177 منصبرابط اللوائح
جهة الشرق1507 منصبرابط اللوائح
 جهة كلميم وادي نون 292 منصبرابط اللوائح
 جهة بني ملال خنيفرة1 1507 منصبرابط اللوائح
 جهة بني ملال خنيفرة2 1507 منصبرابط اللوائح

 نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2023-2024 المغرب

يمكنك الاطلاع على النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/2024 في جميع الجهات من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة البوابة الرسمية موقع وزارة التربية الوطنية المغربية.

ومن ثم يتم اختيار قسم مباريات الوزارة

قم بالنقر على خانة “نتائج مباراة التعليم النهائية 2023-2024

ادخل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بك

حدد الاكاديمية الخاصة بك من ضمن 12 أكاديمية.

ثم قم بالنقر على مربع الاستعلام للاطلاع على النتائج النهائية.

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adminمنذ ساعة واحدة
0

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