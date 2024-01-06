“احجز هنا” رابط حجز موعد جواز السفر العراقي 2024 عبر موقع وزارة الداخلية epp.iq

حجز موعد استخراج جواز السفر العراقي، تم توفير رابط خاص يساعد المواطنين في العراق، على الوصول إلى هذه الخدمة الحكومية المهمة، حيث يمكن للافراد الحصول على جواز السفر اللازم للسفر إلى الخارج، عن طريق الطيران لكن قبل حجز الموعد، يجب على المواطن تقديم طلب استخراج جواز السفر، ومن ثم، يتم حجز الموعد المناسب لإكمال الإجراءات اللازمة، تم إطلاق خدمة إلكترونية لتبسيط هذه العملية وتوفير رابط خاص لحجز موعد استخراج جواز السفر.

رابط حجز موعد الجواز الإلكتروني في العراق 2024

حجز جواز السفر العراقي بشكل الكتروني لعام 2024 اصبح امرا بسيطا يتيح للمواطن العراقي الحصول على هذه الوثيقة الهامة قبل السفر إلى اي دولة. يعتبر جواز السفر العراقي اداة اساسية للتعريف بالشخص وتأكيد هويته ووجوده وفيما يلي، سنشرح ببساطة خطوات حجز جواز السفر العراقي الكترونيا 2024، دون الحاجة لزيارة اي مؤسسة حكومية.

خطوات حجز موعد الجواز الإلكتروني في العراق 2024

الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص لحجز جواز السفر العراقي عبر الإنترنت.

قم بتعبئة استمارة الطلب الالكترونية المطلوبة بالمعلومات الشخصية الصحيحة والكاملة.

اطلع على المتطلبات اللازمة لتقديم الطلب وتجهيز المستندات المطلوبة مثل صورة شخصية وإثبات الهوية.

قد يطلب منك دفع الرسوم المالية المتعلقة بالطلب عبر الدفع الالكتروني.

بعد تقديم الطلب واستكمال جميع الخطوات، ستتلقى تاكيدا الكترونيا برقم المعاملة وموعد استلام جواز السفر.

من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكن للمواطن العراقي حجز جواز السفر العراقي بشكل سهل ومريح عبر الانترنت، دون الحاجة لزيارة مكاتب حكومية، يجب التأكد من تقديم جميع المعلومات بدقة والتاكد من استيفاء جميع المتطلبات لتجنب اي تاخير في إصدار الجواز.